01消息：覓地建港版火神山研鄰近亞博或竹篙灣　將重啟亞博1、2館

本港第五波疫情失控，消息指今日增1325宗確診、至少800宗初陽，再創單日確診新高，隔離及治療設施幾近飽和。政府正覓地火速興建港版火神山式的臨時隔離及治療設施，據了解，研究選址希望是鄰近目前集中收治新冠患者的地點，即鄰近北大嶼山醫院香港感染控制中心(即臨時醫院)與亞博或竹篙灣，除了收治確診者外，亦希望可用作盡快隔離初陽患者，但要解決收治初陽患者最好有獨立隔離設施的問題，以免有檢測「假陽性」人士變緊密接觸者需再隔離檢疫。

另外，亞博的收治設施未完全用盡，消息稱，醫管局正籌備盡快重開亞博館1及2號的治療設施，1號館有500床位會用作隔離院舍長者，2號館的500床位則接收無症狀或輕症患者，以解燃眉之急。



消息指，預料未來確診者眾多，當局正覓地興建可大規模集中接收初陽及輕症患者的治療設施，選址會鄰近現時集中收治新冠患者的醫療設施，並遠離民居，最方便是鄰近竹臨時醫院與亞博或竹篙灣，希望可於一、兩個月內成事，除了建築工程外，需調配病床、相關醫療設施、招聘大量醫護及支援人員等配合，政府亦正尋求內地專家的協助。

由於估計未來數周是確診及入院高峰期，為解燃眉之急，醫管局會盡快重開亞博1、2號館，可額外提供1000張病床應用。目前亞博館已使用8至11號館，共約1000張病床。

據了解，政府亦正評估將所有緊密接觸者改為家居隔離，盡快「清空」目前隔離檢疫設施包括竹篙灣及隔離營，以及現有隔離酒店，改用作接收初確診患者的可行性，但相信酒店業界未必願意接收風險更高的初確診患者。