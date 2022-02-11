01獨家｜元朗4歲童凌晨嘔吐後猝逝　消息：對新冠病毒呈陽性

元朗大棠路南坑村一名4歲男童今日（11日）凌晨在村屋寓所內嘔吐後暈倒，送往博愛醫院搶救後不治。《香港01》接獲消息指，該男童周三（9日）已開始發燒，其鼻咽分泌物亦對新冠病毒呈陽性，病毒量高，料是本港首名染疫死亡的兒童。

博愛醫院證實，該男童送抵醫院時已沒有呼吸心跳，搶後不治，其後的抽取樣本亦對病毒呈初步樣本，個案已交由死因裁判官跟進，醫院亦正聯同衞生防護中心跟進案件，並進行感染控制追蹤。

《香港01》亦已就事件向衞生防護中心查詢，正待回覆。



Ct值為20 病毒量高

猝逝男童年僅4歲，其母親凌晨報案指，男童在其大棠路南坑村的寓所內嘔吐後昏迷，拍叫亦無反應，救護人員接報到場後，發現該男童呼吸脈搏疲弱，施救後隨即送往博愛醫院治理，惟抵達醫院後證實不治。據悉，該男童無長期病患，近日曾嘔吐及發燒。

男童今日凌晨送往博愛醫院，其後不治。（資料圖片)

博愛醫院：搶救時曾注射強心藥 樣本呈初步陽性

消息指，該男童死後為他抽取的鼻咽分泌物對病毒呈陽性，Ct值為20，亦即病毒量高。他自本周三（9日）開始發燒，今日凌晨曾嘔吐，至半夜3時半被發現在屋內昏迷。

博愛醫院回覆時指，一名4歲男童清晨3時半左右，經救護車送抵博愛醫院急症室，當時已經沒有呼吸心跳，醫護人員為男童搶救並注射強心藥，男童延至清晨4時16分證實不治。醫護人員為男童抽取樣本進行化驗，證實對病毒呈初步陽性。

當局又指，個案已轉交死因裁判官跟進，而博愛醫院正與衛生防護中心跟進，並進行感染控制追蹤。

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之前最年輕死者39歲

自新冠肺炎疫情爆發以來，本港累計有221名感染者離逝，但絕大部分為長者，未有兒童染病死亡個案，前四波疫情最年輕死者為一名39歲男子，為本港首名染疫死者，之後有一名42歲婦人也不治，另有一名49歲男病人也死亡。