長沙灣蔬菜批發市場疑爆疫　菜統處確認10多位染疫人士近日曾到訪

第五波疫情爆發，持續有跨境司機染疫，兩地蔬菜運輸受影響，本港菜價亦因而波動。《香港01》收到讀者報料，指由蔬菜統營處營運的長沙灣蔬菜批發市場有疫情爆發，過去10日有逾20人陸續確診，當中包括菜販及工人。



蔬菜統營處則回覆確認，上星期至今有10多名初步確診及確診者到訪，已即時安排消毒、加派人手清潔。《香港01》亦正向衞生署查詢長沙灣蔬菜批發市場是否涉疫情爆發。



▼2月8日 蔬菜供應緊張售價升▼



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行內人指源頭是一名菜商 常見工人不戴口罩

讀者阿生指，長沙灣蔬菜批發市場有疫情爆發，逾20人染疫，而源頭是一名菜商，他未病發前曾沒戴口罩在菜欄工作，令病毒傳播開去。他指蔬菜統營處只是聘用了清潔公司來洗地，未有為市場內工作的人安排檢查，當局亦無公布有逾20宗個案涉及該市場，市場近十日更如常營運，令人擔心病毒傳播會沒完沒了。

阿生續提到，自己亦是行內人，不時見到一些工人在上落貨時不戴口罩，眼見近日有多名跨境司機染疫，難免會懷疑他們染疫是與長沙灣蔬菜批發市場有關。

翻查衞生防護中心的資料，上月30日曾有確診者到訪過長沙灣蔬菜批發市場，但由於未有列明涉及的個案編號，單單看這份名單，確是未能推斷該處是否有疫情爆發。

蔬菜統營處：已啟動應變措拖及加強防疫措施

蔬菜統營處回覆時則確認，上星期至今有10多名初步確診及確診者曾到訪長沙灣蔬菜批發巿場，但未有評論該處的個案是否涉及有人無戴口罩。

處方續指，已即時啟動應變措拖及加強防疫措施，包括多次即時安排承辦商於收市後全面徹底噴霧清潔消毒、加派人手進行大清潔等，現時市場亦加強每日安排噴霧消毒，確保衞生。他們亦會繼續密切留意疫情，遵守衞生防護中心指示並採取嚴格防疫措施，同時要求用家積極配合。