封區｜蘇屋邨海棠樓、元州邨元盛樓污水陽性　今晚圍封強制檢測

第五波疫情持續，政府今日（11日）表示，深水埗蘇屋邨海棠樓和元州邨元盛樓的污水樣本對病毒呈陽性，並涉及變種病毒，懷疑在大廈內有隱形患者，決定在晚上7時將大廈圍封，居民須於凌晨零時前接受強制檢測，元盛樓預料最快明日（12日）中午12時可解封。



政府表示，蘇屋邨海棠樓，以及元州邨元盛樓排放的污水樣本對病毒呈陽性，懷疑大廈內有隱形患，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定在晚上7時將涉事兩幢大廈列為「受限區域」，大廈內的人士須接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

▼2.11 深水埗元州邨元盛樓封區強檢▼



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政府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測，目標是爭取於明日約中午12時完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果。

另外，任何在1月29日至今日，曾身處海棠樓、元盛樓過兩小時的人士，即使在封區期間不在大廈內，亦須於下周日（13日）或之前接受強制檢測。由於涉及變種病毒，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須檢測。

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