強制檢測｜增16處　慈雲山最多涉3屋苑　天水圍慧景軒3座上榜

本港昨日（11日）新增1325宗新冠肺炎確診個案。政府修改大廈強制檢測的準則後，昨日有16個初步陽性檢測個案或陽性檢測個案曾到訪的地點被納入強檢名單，遠較以往少。

上榜地點以慈雲山較多，有4個；沙田和馬鞍山各佔2個。其餘地點分佈在九龍和新界，如天水圍慧景軒3座和葵涌浩景臺1座等。



天水圍慧景軒3座納入2月11日強制檢測名單。(資料圖片）

▼2月11日強制檢測名單▼



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慈雲山成為昨日最多指明地方上榜的區域，涵蓋三個屋苑，包括慈樂邨樂旺樓、慈愛苑愛裕閣、慈正邨正怡樓和正明樓。沙田和馬鞍山亦分別有兩個地方，包括新翠邨新月樓、威爾斯親王醫院何善衡夫人醫科生宿舍、新港城4期G座和富寶花園4座。

其餘地方散佈新界、九龍和愉景灣，如天水圍慧景軒3座、何文田邨逸文樓、旺角彌敦道738-740A號利華大廈、屯門建生邨樂生樓和愉景灣尚堤漪蘆(3座)等。港島沒有地方上榜。

今日全港各區合共58個地點將設有社區檢測中心／流動採樣站。須接受強制檢測的人士可於社區檢測中心／流動採樣站（如服務對象適用）接受免費檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至 2022 年 2 月 12 日)▼



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▼2月11日 黃大仙廣場流動採樣站未天光已有人排隊▼



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污水樣本呈陽性 蘇屋邨海棠樓和元州邨元盛樓圍封

深水埗蘇屋邨海棠樓和元州邨元盛樓的污水樣本對病毒呈陽性，並涉及變種病毒，懷疑在大廈內有隱形患者，決定在昨晚7時將大廈圍封，居民須於凌晨零時前接受強制檢測

任何在1月29日至昨日，曾身處海棠樓、元盛樓過兩小時的人士，即使在封區期間不在大廈內，亦須於下周日（13日）或之前接受強制檢測。由於涉及變種病毒，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須檢測。

封區｜蘇屋邨海棠樓、元州邨元盛樓污水陽性 今晚圍封強制檢測

▼2月11日 蘇屋邨海棠樓圍封檢測▼



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▼2.11 深水埗元州邨元盛樓封區強檢▼



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5區污水呈陽性 僅派快速檢測包

環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊再在多區驗出污水樣本呈陽性。政府昨晚表示，為跟進深水埗、觀塘、沙田、元朗及北區的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署明日起會陸續向有關地區的住戶，以及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，包括：

．沙田水泉澳邨茂泉樓

．深水埗元州邨元泰樓、元和樓及元豐樓

．觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍第一座及第二座

．元朗宏豐大廈、元新大廈及保安樓一帶住宅

．上水祥龍圍邨

5區污水呈陽性 涉元州邨、秀茂坪紀律部隊宿舍 僅派快速檢測包