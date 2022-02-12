檢疫大廈｜855大廈上榜元朗佔最多涉過百幢　沙田第一城兩座上榜

第五波疫情持續嚴峻，患者密切接觸者要居家檢疫，即「居安抗疫」計劃。衞生署衞生防護中心周五（11日）晚上公布的家居檢疫大廈名單，共有855幢大廈上榜，元朗區依然佔最多，有121幢；其次是沙田及屯門區，分別有106幢及68幢，離島區佔最少數，有11幢。

檢疫大廈名單中，不乏豪宅如寶馬山花園17座，私樓沙田第一城第十三座、第十四座也有住戶居家檢疫；亦新增多間紀律部隊宿舍，包括青衣已婚警察宿舍Ａ座、將軍澳魷魚灣海關人員宿舍、觀塘順利紀律部隊宿舍第一、二、五、七座。



根據衞生防護中心最新的家居檢友大廈名單，2月10日共有855幢大廈有住戶為密切或次密切接觸者，需要隔離14或4日。

以區域劃分，元朗區繼續佔最多，有121幢上榜，新增私人屋苑包括元朗世宙第五座、新時代廣場第一座、翹翠峰第二座、原築第五座等。新增納入名單的公共屋邨包括朗屏邨喜屏樓、洪福邨洪塱樓等。

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沙田迎海第 8 座、翠擁華庭及屯門恆大．珺瓏灣5座上榜

其次為沙田及屯門區，分別有106幢及68幢，新增的私人屋苑包括沙田第一城第十三座、第十四座，馬鞍山迎海第 8 座、馬鞍山翠擁華庭第９座；屯門有恆大．珺瓏灣 Tower 5、海翠花園第五座等。

兩區新上榜的公屋包括大圍顯徑邨顯祐樓、馬鞍山恆安邨恆江樓、恆山樓、恆月樓；屯門建生邨樂生樓、泰生樓等。

▼2月11日 元州邨元盛樓圍封檢測▼



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6個紀律部隊有個別樓宇上榜

檢疫名單不乏豪宅如寶馬山花園17座。另外亦新增多間紀律部隊宿舍，包括青衣已婚警察宿舍Ａ座、將軍澳魷魚灣海關人員宿舍、觀塘順利紀律部隊宿舍第一、二、五、七座、秀茂坪紀律部隊宿舍第二座、黃大仙豐盛街紀律部隊宿舍第一座。西貢壁屋也納入檢疫名單中。

▼2月11日 蘇屋邨海棠樓圍封檢測▼

