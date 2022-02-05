家居檢疫｜本港大廈屢爆垂直傳播　梁子超：劏房不宜檢疫

本港爆發第五波疫情，確診人數持續破百，醫院病房或爆滿。特首林鄭月娥昨日（4日）公布，竹篙灣檢疫中心將步變為社區隔離設施，供無徵狀患者隔離，不再作為檢疫中心。政府將分階段減少檢疫安排，現時要進行4日檢疫的次密切接觸者（即患者的密切接觸者的密切接觸者）將開始試行家居檢疫，下一步連密切接觸者安排也一樣，只是他們需佩帶手環，防止違規外出。



不過，本港不時因為樓宇殘舊或喉管曾作改裝，導致出現垂直傳播，病毒經喉管、煙囪效應或擾流效應等傳播大廈不同樓層。若密切接觸者或次密切接觸者在家發病，恐出現一人染疫、全幢中招情況。



呼吸系統專科醫生梁子超指出，家居檢疫雖然不理想，但竹篙灣有需要騰出空間治理患者。他認為劏房、曾出現垂直或橫向傳播的大廈，不適合作家居檢疫；而家居檢疫人士應每日自行快速抗源測試，並密集性進行核酸檢測。



大埔美新大廈曾出現垂直傳播。（資料圖片）

疫情爆發至今，不少個案與大廈喉管有關，本港早期公屋設計將排氣管及糞渠置於室內，青衣長康邨康美樓曾因改動喉管出現洩漏，懷疑造成病毒傳播。而麗晶花園因設計上將廚房、廁所及浴室的去水位全部接駁同一糞渠，亦曾出現大廈傳播。

青衣長康邨康美樓2020年2月11日因大廈出現垂直傳播，政府在深夜宣布安排撤離32戶07單位的居民，為疫情首例。（資料圖片/余俊亮攝）

病毒經煙囪效應、擾流效應傳播上層

本港大廈林立，大埔美新大廈上月出現垂直傳播需要撤離，港大微生物學系講座教授袁國勇當時解釋，低層病毒很可能因「煙囪效應」，暖空氣經污水渠上升，當高層地渠的U型隔氣管乾涸，特別在開抽氣扇時產生較強的負壓，病毒經污水渠的空氣便感染住戶，加上由於喉管的空氣會在天井走出，高層單位有可能受「擾流效應」感染。

美新大廈由於仍有染疫居民，大廈內垂直傳播情況一直未停，本月2日再進行撤離行動。

▼2月2日大埔舊墟美新大廈部分居民撤離檢疫▼



同樣情況可見大坑東邨東滿樓，下層患者單位安裝強力抽氣扇，病毒隨暖空氣抽出屋外向上升，樓上住戶因長年不關窗，故懷疑病毒而抽入單位內傳播。

本港早在疫情爆發初期，就已出現垂直傳播情況。青衣長康邨康美樓2020年2月11日因大廈出現糞渠播毒，政府在當日深夜宣布安排撤離32戶07單位的居民，為疫情首例。

▼2月1日 深水埗大坑東邨東滿樓封區檢測▼



+ 12

▼2月4日 特首林鄭月娥舉行者會▼



+ 4

梁子超：家居檢疫存有一定風險

呼吸系統專科醫生梁子超指出，家居檢疫並不理想，存有一定風險，但本港確診人數持續上升，實在有需要騰出竹篙灣隔離中心治理患者。他認為若密切接觸者居住劏房、曾出現垂直或橫向傳播大廈、衞生環境惡劣大廈，便不適合家居檢疫，「如果單位改動過喉管，就更加要注意。」

梁又建議，政府應要求家居檢疫人士每日自行快速抗源測試，並密集性進行核酸檢測，檢驗深喉樣本，當及早發現患者立即移離，其他家庭人士繼續家居檢疫；同時，政府要提供清晰的「衞生資訊指引」，講解個人衞生，如何預防疾病，並規範檢疫人士切勿走入社區。

呼吸系統專科醫生梁子超指出，家居檢疫並不理想，存有一定風險，但本港確診數字持續上升，實在有需要騰出竹篙灣隔離中心治理患者。（資料圖片 / 林若勤攝）

▼2月4日 啟德嘉匯圍封檢測▼

