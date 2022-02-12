疫情｜許樹昌：料下月達高峰　公院醫生：内科病房淪陷

第五波疫情嚴峻，亦接連有長者死亡個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日在商台節目《政經星期六》指出，下月疫情料會達最高峰，建議延長疫苗中心營運時間或縮短打針後休息時間，實行家居隔離時，明白到不是所有家庭環境適合，呼籲甚至可考慮在家中可戴口罩，分開確診者及家人。



大埔那打素醫院內科部門主管、老人科專科醫生李舜華表示，覺得農曆年前後子女對父母打針的態度有改變；又指近日醫院「負荷非常嚴重」，到急症室求診人數增加，連救護車都無法到達門口停車，形容「内科病房可以話係淪陷」。



許樹昌指出，隨著個案一直上升及源頭不明病例多，評估疫情下月將會達最高峰。他稱，根據近日2.3的傳播數字證明現在的防疫措施正發揮效用，否則傳播數字有機會到達7。現時確診者多爲輕微病徵，只有1%人比較嚴重，近日香港死亡或重症的個案，多數是沒有打針。

他建議現時最重要是推高疫苗接種率，以新加坡為例，當地政府已按接種疫苗與否來區分死亡及重症者；當地沒有打針的人士感染後死亡率21%，打了後大減至3%死亡率 。

加長疫苗中心營運時間 縮短打針後休息時間

他稱，應盡量加長疫苗中心營運時間，例如加長從7至12時；短期内難增加接種站，唯有增長時間。否則中間等待的時間有機會繼續增加個案。打針後的等候時間可縮短，例如接種復必泰人士，如果身體不適的話都會在20分鐘内發生，無須等至30分鐘。

若自行快速測試呈陽性，他指，盡量不要自行搭的士往求診，可留深喉唾液讓家人送往檢測。他建議如留在家中隔離，在家中可戴口罩，分隔家中患者及其他家人，在家中盡量不要打開向天井的窗，需要打開對外空氣流通的方向。

大埔那打素醫院內科部門主管、老人科專科醫生李舜華表示，發現近日子女對長者接種疫苗態度有轉變，新年前多數為長者主動查詢可否接種，想在新年期間飲茶，但新年後多了子女主動為長者查詢可否適宜打針。

大埔那打素醫院內科部門主管、老人科專科醫生李舜華指，兩種疫苗都沒有所謂，預防重症及死亡效果差不多。

她表示，目前比較擔心年紀大、沒有接種的人，他們身體出現的變化大，增加病重或死亡風險。她形容爲了鼓勵接種，以前可能只是「呼籲」，現在可能「靠嚇」，呼籲子女他們家中有長者、有長期病患、甚至住老人院，需要勸諭父母打針。她指兩種疫苗都沒有所謂，預防重症及死亡效果差不多。

她稱，近日醫院「負荷非常嚴重」，連救護車停泊都有困難，「有一家大小到急症室，確診咗父母，需要照顧確診子女，跟隨逗留係兒科病房，增加傳播風險」，大量確診患者亦導致一般病人的人輪候時間延長。