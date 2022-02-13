簡炳墀逝世｜5登冠軍一生傳奇　牙擦王金句多　在新界有「食力」

著名練馬師、人稱「簡sir」簡炳墀昨晚(12日)病逝，享年84歲。曾五度勇奪香港冠軍練馬師榮銜，簡炳墀在馬圈享負盛名，擊敗芸芸外籍練馬師的光榮戰績，更是獨領風騷，成為本港傳奇，其徒弟亦遍及馬壇，他從練25年後退休，轉戰濠江。不過，2011年他涉捲賄選罪罪成，最終需「加監」至12個月，出獄後漸見退隱江湖。

他與新界亦有不解緣，作為原居民，簡炳墀曾擔任上水鄉鄉事委員會主席、新界鄉議局永遠顧問，又曾組織新界原居民議會，與新界鄉議局對壘，影響力不可忽視。他一生語出驚人，「有食(實)力」成標誌性金句，晚年仍不時發表政見，曾現身光復上水遊行，曾言「五十年不變，而家已經變喇，咁個政府冇用啦！」



凌晨4時許，簡炳墀死訊開始傳出。

曾當信差輔警及泥工 移居英國改變一生

簡炳墀生於1937年，初中輟學後即投身社會，曾當過信差、輔警及泥工等，50年代移居英國後改變一生。他曾在葉森馬場附近一家中國餐館工作多年，與當地賽馬界人士結緣，他1962年獲著名騎師Teith Tugan介紹赴馬場當馬伕及策騎員，更曾任職業騎師，並修讀馬匹管理課程學習練馬知識。

五奪香港冠軍練馬師 贏過830場頭馬

簡炳墀於1969年返港申請副練馬師，隨後步步高陞，競馬生涯中，曾五奪香港冠軍練馬師名銜，先後贏過830場頭馬，戰績彪炳，於外籍練馬師林立的馬壇獨領風騷。

桃李滿門 女愛徒簡慧榆戰死沙場最痛心

他又積極提攜後輩，葉楚航、丁冠豪、徐雨石等曾向其拜師學藝，其愛徒之一、女見習騎師簡慧榆於1999年在沙田馬場陣上墮馬身亡，他事後傷感不已，並以愛徒名義捐款70萬元於廣東惠州開辦學校記念，即使其逝世已逾20年後，簡炳墀仍在家中掛起兩人合照。簡炳墀2003年在港從練25年後退休，轉往澳門賽馬會續任練馬師。

著名練馬師、人稱「簡sir」簡炳墀今(13日)病逝，享年84歲。(資料圖片)

與新界「難離難捨」 曾任上水鄉委會主席逾15年

馬匹以外，他一生亦與新界「難離難捨」，簡炳墀出生於上水松柏塱村，是新界原居民，曾擔任上水鄉委會主席逾15年，亦是新界鄉議局永遠顧問。他曾於1998年及2000年出戰立法會，但均告落敗。簡炳墀於新界影響力亦毋容忽視，他曾於2001至2003年與有「新界王」之稱的鄉議局主席劉皇發鬧翻，遂自立門戶，成立新界原居民議會，與鄉議局較勁對壘。不過，2003年，他以一票之差落敗，與上水鄉委會主席一職緣盡，其次子簡永輝亦隨其踏足政界，曾任北區區議會委任議員，亦曾參選立法會。

多次捲入官非 晚年賄選罪成入獄12個月後轉低調

不過，雖然風光一時，他曾多次捲入公堂，亦曾受牢刑之苦。他曾於1989年因5次在練馬師宿舍內非禮其菲籍女傭，被判罰款25,000元，於1994年在立法局門外抗議修訂新界條例時，曾涉毆女社工，後法庭判簡無罪釋放。2011年，他參加上水區鄉事委員會執行委員會選舉時，涉嫌用十三萬元向村代表「買票」，簡賄選罪最終罪成，被判入獄3個月2星期，隨後律政司上訴，需加監至12個月，刑滿出獄時已屆76歲高齡。他亦因入獄，遂放棄澳門練馬師牌照。

為人牙擦語出驚人金句多：做人最緊要有食（實）力！

簡炳墀經常語出驚人，他因經常以鄉音自稱有食(實)力，而被馬迷戲稱為「食力簡」，縱橫一生，更創下不少金句，被問到男人出外拈花惹草，簡炳墀妙語連珠，「男人係會內疚嘅，佢真係愛你嘅話，去完滾，返屋企會更聽你話！」賄選罪成服役後出獄受訪時曾指，「咁多年接觸畜牲多過人，邊諗到人假得咁淒涼，反而畜牲真好多！」、生前提及愛徒簡慧榆墮馬身亡一事，「馬圈同全世界一樣，壞人好難死，好人好快死！」

簡炳墀晚年雖已退隱，仍不時發表政見。2018年，工黨前往粉嶺高爾夫球場外示威，要求政府收回作興建公共房屋之用，簡炳墀駕車路經時下車與工黨理論，指不應搔擾高球場，「唔好搞球場啦，搞政府啦」，又指政府應積極考慮用軍營興建公屋，「去軍營（有行動）記得預埋我」，惟他其後因將車輛停在馬路旁引起危險被警方趕走。

2019年，民間舉辦光復上水遊行，簡炳墀首出席並接受傳媒訪問時指支持遊行，批評水貨客搞亂上水，「踢啲水貨客走，叫佢哋返鄉下！」簡sir又批評政府無能。對於《逃犯條例》爭議，他稱﹕「五十年不變，而家已經變喇，咁個政府冇用啦！」