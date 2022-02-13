第五波｜市建局助150幢大廈勘渠管減風險　推視像開標疏積壓個案

第五波疫情肆虐，連日單日錄得逾千宗確診，市建局行政總監韋志成今(13日)於網誌表示，因應減少市民外出和社交接觸的防疫要求，在平衡繼續推進樓宇維修工程的需要下，研究從本月開始，為完成委聘工程顧問或承建商招標程序的樓宇個案，應用視像直播開標的新安排，讓業主代表能在家監察整個開標過程。

他又提到，最快在本月底可以試行，預計未來每個時段以視像開標形式，可同步處理6個申請個案，相信可在短期內處理相關積壓個案，亦可有序處理未來一年估計逾1200宗受資助維修工程的開標工作。



市建局指，今年1月社區爆發第五波疫情，大約100宗涉及不同樓宇復修資助計劃並已完成聘請工程顧問或承建商招標程序的個案，在更嚴格的限聚令和社交距離措施影響下，未能安排開標。(市建局圖片)

協助逾150幢樓宇展公用排水系統勘測 展開維修工程前需籌備最少9個月

韋志成指，明白在疫情之下，社會尤其關注渠管狀況，減低病毒傳播的風險；協助業主維修老舊破損渠管的工作，更是刻不容緩。他指，市建局自推出「樓宇排水系統維修資助計劃」開始，截至本月底，已協助超過150幢合資格樓宇展開公用排水系統勘測。他又提到，參與資助計劃的大廈業主，須理解大約需要最少9個月的時間，才能完成籌備工作，展開維修工程。

第五波疫情致100宗樓宇復修資助計劃個案未能開標

市建局已盡量增加計劃執行彈性，包括實施「有條件核准」的新安排，加快批出申請，及壓縮籌備標書的工作流程。不過，今年1月社區爆發第五波疫情，大約100宗涉及不同樓宇復修資助計劃並已完成聘請工程顧問或承建商招標程序的個案，在更嚴格的限聚令和社交距離措施影響下，未能安排開標，他表明，市建局正研究利用線上視像直播開標程序，取代業主代表需要親身到市建局場地現場見證的安排，將需要親身出席開標的人數減到最少。

市建局行政總監韋志成冀有序處理未來一年逾1200宗受資助維修工程開標工作。（資料圖片）

韋志成提到，在新安排下，會計師或市建局代表將負責處理開啟標書程序，業主可在家透過視像方式見證整個開標環節，包括得知回標數目、各投標者的名稱及其回標價，會計師會在每份標書上簽署和註明日期，稍後要求業主代表加簽作實。

他指出，重視視像開標的保安問題，用作直播的網上平台會經加密處理，相關連結及密碼只會提供予獲授權的法團或業主代表使用。法團或業主代表在監察開標時，亦須全程啟動鏡頭並展示身分，及全程出席整個視像開標過程，以便市建局代表查核和紀錄，開標完成後，視像錄影檔案將交予業主妥善保存，以備日後覆檢。

韋志成冀有序處理未來一年逾1200宗受資助維修工程開標

韋志成說，正制定執行細節，最快在本月底可以試行，預計未來每個時段以視像開標形式可同步處理6個申請個案，相信可在短期內處理目前未能開標的積壓個案，亦可暢順有序處理未來一年估計超過1200宗受資助維修工程的開標工作。

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