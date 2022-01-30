疫情｜市建局憂流標　修訂觀塘重建參數　發展商可「剔走」酒店

市建局觀塘市中心項目的第4和第5發展區規劃大綱，將興建一幢涵蓋零售、寫字樓和酒店發展的綜合商業大樓。

市建局行政總監韋志成今日（30日）發表網誌，稱考慮到新冠肺炎疫情對個別行業的影響，建議在該項目首次試行「浮動規劃參數」模式，以提升項目應對市場變化和財務風險的能力，例如旅遊及酒店業的發展前景並不明朗，因此擬將酒店部份由指定興建34萬平方呎樓面的酒店設施，修訂為不設樓面面積下限，換言之，最終項目可將酒店部份「走數」，只剩下辦公室及零售。



市建局指出，觀塘市中心重建計劃第四和第五發展區的商業項目，將試行「浮動規劃參數」的模式，而鵝蛋型的地標式建築不會改變。（城規會文件）

原訂酒店面積佔兩成 憂最終流標

觀塘商業項目的原規劃大綱，在發展參數部份中，列明了總體樓面面積，以及分別作寫字樓、酒店和零售三類業務的指明發展樓面規模，當中，酒店部分佔整個項目的商業樓面面積近2成。

韋志成提到，在疫情下，旅遊和酒店業受到嚴重打擊，假若在項目招標的用地發展條款，規定發展商必須興建指定樓面規模的酒店，擔心可能增加項目的發展風險，甚至可能出現「流標」的情況。

因應市建局的觀塘重建計劃，從前裕民坊一帶的商店，例如屹立當區多年的麥當勞已結業。（資料圖片／江智騫攝）

發展商可自行調整辦公室、零售、酒店比例

因此，市建局建議在觀塘市中心項目第4和第5發展區的商業部分，首次試行「浮動規劃參數」模式。在「浮動規劃參數」模式下，准許的總商業樓面面積將維持約200萬平方呎，而寫字樓、酒店和零售三類業務的發展參數，可容許中標發展商因應市場而調整。

當中在寫字樓部份，由原來規劃大綱列明須興建70萬平方呎樓面，劃為不多於總商業樓面約6成，即以6成為該用途設樓面的上限，使中標發展商可因應市場需求作上調。

而在零售部分，則由原來指定須興建約100萬平方呎，下調為不少於總商業樓面的3成，亦即可以多於3成。

至於酒店部份，更由指定興建34萬平方呎樓面的酒店設施，修訂為不設樓面面積下限，中標發展商可因應需要及前景，自行設定酒店部分的比例，最多為34萬平方呎。不過，由於不設下限，換言之酒店的樓面面積可以是「零」，即不設酒店亦無問題。

市建局行政總監韋志成。（資料圖片／張浩維攝）

鵝蛋形地標不會改變

韋志成表示，預計在今年年中向城規會提交相關修訂的申請，又強調「浮動規劃參數」模式，只在觀塘市中心項目的商業部分應用，而項目所提供約9.2萬平方呎的政府、機構或社區設施（GIC）樓面、蛋型的地標式建築等不會改變。

另外，他又指到，因應疫情最新發展，決定將一個重建項目的開展日期押後，日後將視乎疫情發展，再決定開展項目的時間。