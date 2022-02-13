全民檢測｜林哲玄料火眼實驗室啟用化驗量達70萬　足應付全民篩查

第五波疫情嚴峻，昨日再增三宗死亡個案。醫療衞生界立法會議員林哲玄今日（13日）在無綫節目《講清講楚》表示，目前最重要的是多加監測站，以及改善派籌機制。他又指，當香港火眼實驗室落成後，可化驗60至70萬個檢測樣本，以應付全民篩查的檢測量。



醫療衞生界立法會議員林哲玄指出，當香港火眼實驗室落成後，可化驗60至70萬個檢測樣本，以應付全民篩查的檢測量。（資料圖片）

急需改善檢測站派籌機制

林哲玄表示，目前檢疫大排長龍，運送患者的工具及隔離設施不足，需要更多人手、物資，並同步設計改善方案。他建議多加監測點，亦需要更多檢疫人手、物資。他坦言，現在網上預約檢測的系統失效，市民需要花大量時間到現場排隊，因此急需改善派籌機制。

他表示，現時可處理每日20萬檢測樣本，當香港火眼實驗室落成後，可由20萬容量度加至30萬，隨後更可加至檢測60-70萬個樣本。他續指，若每名市民2周內要做3次檢測，每日大概須150萬個檢測，若每人3次檢測放在同一樣本瓶中，每日有50-150萬檢測量應當足夠應付全民篩查。

現行封區檢測為最可行方法 惟市民要有不跨區的自律

疫情嚴峻，强制全民檢測為現時最有效切斷傳播鏈的方法，惟沒有確切的住戶名單，全民檢測的難度甚大。他坦言，「 時間不等人」現在分區進行檢測為最可行方法，當大廈出現確診患者，應該要整個屋苑做檢測。另外，可以派發檢測包給同區人士進行快速抗原檢測，檢測包的準確度普遍可達90%以上。他續說，若未進行强檢的人士不應跨區，但是有些市民需要跨區工作，加上交通發達，因此市民不跨區的自律相當重要。

倡隔離病床增至2萬張 可改裝現有設施

林哲玄指出，香港目前大概有6000-8000張隔離病床，但不足夠應付龐大的隔離檢疫人數。他建議加到2萬個床位，代替現時進行的家居檢疫措施。 他補充，香港其實仍有地方可用作隔離檢疫，可選擇改裝現有設施，以增加隔離單位，但都要視乎單位是否真的適合用作隔離。

一日找來120名醫護為院舍長者打針 大部份來自私營機構

林哲玄表示，現時有大量長者輪候接種疫苗，昨日他應政府要求，一日之内找到120個醫生護士為老人院長者打針，大部分來自私營機構。他認爲，私營機構醫生護士可減輕公立醫院的工作，並得以使公立醫院撥出更多人手處理緊急個案。

中央安排的工作小組包括一名內地專家。林哲玄強調兩地專家合作多次，可以互相觀摩，並得到新思維。

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