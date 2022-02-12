醫管局再籲初陽患者尋親友送樣本覆檢　與新冠無關病人到診所求醫

第五波疫情持續，本港今日（12日）再增1,514宗確診個案，1,509宗屬本港個案，初步陽性病人再突破1,500宗。醫院管理局早前呼籲，急症室已爆滿，呼籲初步陽性的病人邀請親友或速遞公司協助運送深喉唾液樣本進行覆檢。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業亦表示，市民誤解有關呼籲，重申急症室現時「異常繁忙」，不少初步確診病人輪候覆檢，希望快速測試呈陽性的市民，安排親友或物流公司協助收集其深喉唾液樣本，進行覆檢，而與新冠肺炎無關的「其他醫療需要」病人則應向普通科門診或私家醫生求醫。



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衞生防護中心總監徐樂堅下午在疫情記者會再次表示，個案幾何級數上升，醫護人員壓力沉重，亦坦言患者要有心理準備，需要更多時間，甚至是數日才獲安排入院治療和隔離，同住家人要戴好口罩、注意感染控制措施，

李立業表示，若市民的快速抗原測試呈陽性，請保持冷靜，盡量留在家中，找家人和親友安排深喉唾液的覆檢，甚至可安排物流公司代為收集，若收到短訊通知初步確診，無病徵或病徵輕微的病人，衞生署會盡快安排救護車，將病人送院。他又指，留在家中等候的初步確診病人應注意感染控制措施，醫管局人員會致電較長時間仍未獲送院的病人，了解其需要，並提供健康資訊。

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他又重申，急症室現時「異常繁忙」，有不少初步確診病人等候覆檢，為免增加急症室的負荷及感染風險，呼籲有其他輕微醫療需要的病人，盡量到普通科門診，或私家醫生求醫。他表示，近日有市民誤會有關建議，強調「其他醫療需要」是指與新冠肺炎無關的病症，如輕微受傷或其他身體不適，又形容私家醫生已「好幫手」，盡量減輕公立醫院的壓力。

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李立業又強調，一定會盡力照顧確診患者，盡管無病徵或病徵輕微的病人未必能即使入院，惟病情嚴重或特別情況，如長者和兒童會獲優先處理。他解釋，疫情在過去一周急速變化、以幾何級數上升，現時更達至每日過千宗，當局會在每日的疫情記者會上解釋不停轉變的抗疫措施。

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