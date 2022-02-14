確診政府僱員｜長沙灣政府合署爆疫3人中招　醫管局41人確診

本港新冠疫情失控，連日來確診數字過千宗。衞生署今（14日）公布，有兩名於長沙灣政府合署牙科診所工作的職員初步確診，該牙科診所於本周一及周二（14及15日）關閉；同大廈的在職家庭及學生資助事務處亦公布，一名於學生資助處工作的職員初診確診，患者長沙灣政府合署11樓的服務櫃檯，辦事處本周二及周三（15及16日）關閉。即長沙灣政府合署合共有3名政府僱員中招。

醫管局亦公布，新增16所醫院共38名員工確診，2所普通科門診診所共3人確診。現時有28名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。



長沙灣政府合署牙科診所醫生及手術助理員初確診

衞生署表示，一名在長沙灣政府合署牙科診所工作的牙科手術助理員、以及一名牙科醫生初步確診。衞生署指，該名牙科手術助理員正在休假，她於2月8日曾回到診所短暫逗留，並處理文書工作，當日並無接觸公眾。她於2月10日接受病毒檢測，樣本呈初步陽性；至於牙科醫生最後工作日為2月11日，翌日出現病徵，同日接受快速抗原檢測呈初步陽性。

衞生署指，該兩名員工工作時，有佩戴適當的個人防護裝備，包括N95呼吸器。長沙灣政府合署牙科診所於周一及周二關閉，以進行徹底清潔和消毒，職員已聯絡受影響預約人士另作安排。

檢疫中心衞生署護士呈初步陽性

衞生署牛頭角家庭醫學深造培訓中心一名護士檢測呈初步陽性。署方表示，該名護士曾於2月9日檢測而結果為陰性，最近一次當值日期為2月11日，工作時有穿着適當的個人防護裝備，她於2月11日進行恆常檢測結果呈初步陽性。病人沒有病徵，她曾在2月9至10日調派到西貢戶外康樂中心檢疫中心支援檢疫相關工作，接觸檢疫人士時有穿着適當的個人防護裝備。

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學生資助處職員、香港郵政四名郵務員染疫

在職家庭及學生資助事務處亦公布，一名於學生資助處工作的文書職系職員初步確診。該名職員在長沙灣政府合署11樓上班，日常工作無須接觸公眾，最後上班日為2月11日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

在職家庭及學生資助事務處指，將徹底清潔和消毒11樓的辦公室，並安排所有11樓工作的職員檢測，等待結果期間在家工作。處方會與衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出適當跟進。至於位於長沙灣政府合署11樓的服務櫃檯，於本周二及周三暫停服務，已預約服務的市民將獲個別通知預約安排。

香港郵政公布，兩名郵差、兩名郵務員和一名合約員工初步確診。（資料圖片）

香港郵政亦公布，兩名郵差、兩名郵務員和一名合約員工初步確診。該兩名郵差分別隸屬東九龍派遞局及北區派遞局，分別負責九龍彩雲邨、彩虹邨以及粉嶺雍盛苑、昌盛苑的部分派遞工作。兩名郵差最後上班日均為2月9日，東九龍派遞局和北區派遞局並不對外開放。

至於兩名郵務員，其中一名於空郵中心工作，最後上班日為2月10日；另一名郵務員及一名合約員工，則在告士打道郵政局工作，最後上班日分別為2月12日及2月14日。她們在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。上述職員在上班期間均有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

香港郵政指，今日獲悉事件後，已即時安排與該工作上與5人有密切接觸的人員，接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為處所內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

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醫管局︰28名員工被列為密切接觸者

醫管局亦公布，16所醫院共38名員工確診，亦有2所普通科門診診所共3人確診。當中以屯門醫院共2名醫生、1名護士、2名支援人員，以及基督教聯合醫院共1名醫生、4名支援人員確診佔最多。

醫管局指，有關醫院及診所已按需要進行接觸追蹤，並安排清潔消毒工作。相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。惟部分上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食、交談等，故有28名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。