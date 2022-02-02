政府總部7樓公務員事務局文員染疫　除夕有上班　晚上採樣呈陽性

本港疫情不斷升溫，再有政府人員染疫，為今日第三宗。公務員事務局今晚（2日）表示，一名在政府總部西翼7樓任職的助理文書主任確診。當局表示，染疫職員工作時有佩戴口罩及遵守防疫措施，周一（1月31日，年廿九大除夕）最後上班，她當日晚上陪同家人到醫院求診時，獲安排檢測，今日接獲通知確診，正在醫院接受治療。



政府總部西翼7樓公務員事務局助理文書主任確診。（資料圖片／廖雁雄攝）

▼2月2日大埔太和邨翠和樓圍封檢測▼



+ 6

聶德權及常秘辦公室高患者兩層

公務員事務局晚上表示，局中一名助理文書主任確診，她在添馬政府總部西翼7樓上班，與局長聶德權及常任秘書長楊何蓓茵的辦公室，位於政總9樓，僅相隔兩層。

染疫職員負責處理內部文書工作，最近無須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，其最後上班日為1月31日，當日晚上陪同家人到醫院求診，兩人獲安排檢測，至今日才接獲通知確診，衞生防護中心正跟進她的個案。

公務員事務局一名助理文書主任確診，她在添馬政府總部西翼7樓上班，與局長聶德權位於政總9樓的辦公室僅相隔兩層。（資料圖片）

同樓層所有職員接受檢測

公務員事務局強調，已按衞生防護中心指引，為涉事樓層進行徹底清潔和消毒，並正安排在該樓層工作的所有職員接受檢測，又強調當局一直嚴格執行各項防疫措施，會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，並已提醒屬下員工須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

政府今日日間公布，康文署一名二級工人及在職家庭及學生資助事務處一名職員初步確診。

▼2月2日不明源頭個案住所大廈▼

