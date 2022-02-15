消委會｜8成半米製麵食含重金屬　9款含砒霜　鈉量最高差標示41倍

米線和車仔麵廣受港人喜歡，消費者委員會測試了市面30款預先包裝米製麵食樣本，包括乾米粉、乾河粉、乾米線、保鮮米線、乾金邊粉和韓式麵食，除7款樣本因為包裝上的營養標籤包含了調味粉或醬汁等配料而未能直接比較外，餘下23款樣本中，發現逾17款樣本檢測出的營養素含量，與標示值的吻合度不符相關指引的要求，佔整體70%，當中乾金邊粉皮本Bich Chi Tapioca rice sticks的鈉含量，與標示值相差逾41倍，情況是最嚴重。

另外，台灣製的新東陽特級新竹米粉和中國製的新豐米線亦被驗出麩質，但卻沒有在包裝上標示；而南韓製的膳府米粉情況則更嚴重，其產品資料僅以韓文列出，違反《標籤規例》，該產品的納含量更達723毫克，屬高鈉食品，整體評分僅得1星，是所有樣本中表現最差。

至於金屬污染物方面，逾8成樣本被驗出鎘、鉻和俗稱「砒霜」的致癌物無機砷，當中新豐米線的鎘和源順有機白米米粉的砒霜含量是眾樣本中最高。



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消委會調查的30款預先包裝米製麵食樣本，包括乾米粉、乾河粉、乾米線、保鮮米線、乾金邊粉和韓式麵食，當中27款為乾麵食樣本，餘下3款為保鮮米線樣本，每包的售價介乎3.5元至42元不等。以每100克計，價錢由1.3元至21元，相差逾15倍。

食一份保鮮米線攝入卡路里 高過一碗白飯

消委會表示，市民一般以為吃飯較吃米製麵食更易致肥，但今次檢測結果顯示，控制食量才是關鍵。27款乾米製麵食檢出的卡路里，每100克介乎341至377千卡，數值相近；而3款保鮮米線卡路里亦十分相近，每100克介乎136至147千卡。換言之，若進食兩份乾米製麵食，所攝入的卡路里已高於1碗白飯；至於進食1份201.9克的保鮮米線攝入的能量，卡路里約為285千卡，亦略較白飯高。

（消委會圖片）

不少營養師均表示，食車仔麵時仍避免脂肪含量較高的河粉，但今次檢測顯示，所有樣本均屬低脂食品，5款乾河粉樣本及4款乾金邊粉樣本，平均總脂肪含量分別為0.8克和0.6克，各有1款樣本甚至達「不含脂肪」的定義，相信是由於預先包裝乾河粉通常沒有添加油，因此脂肪含量不高。但粉麵店的濕河粉，製作時或會於河粉表面掃油，令口感軟滑，脂肪含量可能因此而較高。

調味粉、醬油包增脂肪懾入 消委會：避免飲湯底

消委會又提醒，不少麵食附有調味粉、醬油包等配料，如以此作為湯底，會增加脂肪和糖的攝入，建議減少有關調味粉的分量和避免飲用湯底。

在營養素方面，30款測試樣本中，除了7款因為包裝上的營養標籤包含了調味粉或醬汁等配料的營養素含量，而未能直接比較外，消委會比對餘下23款樣本的營養素含量測試結果和產品附有的營養標籤資料，發現17款所標示的營養素含量與測試結果的差距不符食安中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》的要求，惟該等樣本的總脂肪、飽和脂肪酸、蛋白質或糖的檢出量與標示值實際相差不大，檢出量亦不高。

7款樣本營養素含量高於標示

惟有7款樣本檢出的鈉含量高於標示值的120％，超出有關條例的規管容容忍範圍，包括Chew's新加坡米粉、天營坊新竹米粉、喜越河粉Rice Noodle (Stick Type)、Bich Chi Vina Noodle、Bich Chi Tapioca rick sticks、佳之選過橋米線 - 幼滑，以及特惠牌即食米線，當中喜越河粉Rice Noodle、Bich Chi Vina Noodle和Bich Chi Tapioca rice sticks的情況最嚴重，分別超標逾20、29和41倍，而Bich Chi牌的兩款麵食均上榜。

（消委會圖片）

另外，測試發現有2款樣本檢出麩質，但卻沒有在包裝上標示，包括台灣製的新東陽特級新竹米粉和中國製的新豐米線。對麩質敏感的人士進食有關產品後，可能會出現嘔吐、腹瀉、哮喘、濕疹等症狀。

源順有機白米米粉等9款驗出俗稱「砒霜」致癌物無機砷

今次測試亦發現，26款樣本被驗出金屬污染物，佔整體超過80%，分別有24款樣本檢出鎘，14款檢出鉻，以及9款檢出俗稱「砒霜」的致癌物無機砷，當中新豐米線的鎘每公斤有0.1充克，以及源順有機白米米粉的砒霜含量每公斤有0.16毫克，是金屬污染物中最高，但消委會強調，各樣本檢出的金屬污染物含量不高，消費者在正常食用下，不會對健康構成太大風險。

（消委會圖片）

南韓製膳府Sempio Rice Noodles得分最低

至於30個樣本的整體得分方面，南韓製的膳府Sempio Rice Noodles得分最低，在5粒星中，只獲得1粒星，致命傷包括，欠缺中英文產品資料，只有韓文的資料，不符合《標籤規例》規定，該產品亦有標示添加鹽，鈉含量達723毫克，屬高鈉食品，食用1份不連湯的膳府米粉，已攝入世衞建議成人每日鈉攝取上限約4成。

至於獲得滿分5星的樣本則有12款，佔整體近一半，包括孔雀牌東莞米粉、超力銀絲米粉、福字上湯米粉、公仔米粉原味、天鵝牌星洲炒米粉、佳之選東莞米粉、出前一丁雞肉味即食米粉、壽桃牌快熟河粉、馬莎水磨河粉、金御膳泰式金邊粉、媽媽MAMA（幼條）清湯金邊粉，以及壽桃牌小橋米線 - 榨菜肉絲味。