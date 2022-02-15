消委會｜冷凍溶脂掃贅肉最貴4.8萬　減脂只減細胞　對比圖靠借位

坊間有多間美容中心或診所會提供「冷凍溶脂」程序，不少都會標榜「減少27％脂肪」，近年更因非手術性、不用開刀或麻醉而興起。不過消委會指出，資料內多有較小字體說明是減少」脂肪細胞」，與身體整體脂肪量有別。消委會指，去年11月至12月到訪7間美容中心，收費相差8.8倍，最貴要價47880元，更透露過去收投訴質疑冷凍溶脂成效，指美容中心只以拍照及測脂機評估程序前後的體內脂肪量，每次拍照時站立位置不一，而職員亦無解釋測脂機數據，身體脂肪重量亦無顯著變化



部分美容中心提供冷凍溶脂療程。 （資料圖片）

消委會指出，冷凍溶脂原理是以低溫程序選擇性地破壞皮下脂肪細包，定點或局部範圍減少隆起脂肪部位的脂肪體積，機制尚未完全確定，但相信是真空吸力和冷凍過程影響局部位置的血流，致目標位置的脂肪組織呈結晶狀，促進脂肪細包淍亡，並在數周至數個月內逐漸被代謝和排走。

部分美容中心／診所的網頁資料標榜「一次程序可以減少約27％脂肪」或「減少治療部位的脂肪達27％」，不過消委會發現，資料上有以較細小的字體說明所指的是「減少脂肪細胞」。消委會提醒消費者，冷凍溶脂不能有效減重，亦不能有效減少身體脂肪比例，因其只能減少程序處理部位的脂肪細胞 ，而非身體整體脂肪量，並引述研究指，程序只可用於以處理皮下脂肪，不可以減少腹內脂肪。

(消委會提供)

在如何量度減少脂肪細胞的幅度，消委會到訪7間美容中心或診所，部分職員表示會以接受程序前後所拍的照片作比對，或以目測的方法評估程序成效，少數美容中心指客人自己會「感覺得到效果」，消委會指評估效果的方法較粗疏。

有投訴個案發生在2015年，B小姐以約6萬元購買了一個配合「冷凍溶脂」程序的定位消脂療程，以期改善大腿內側、後腰及腹部等位置的肥胖問題。當時美容中心以拍照及測脂機評估體內脂肪的重量，但B小姐認為，完成整個療程後，得不到預期的減脂效果，並質疑每次拍照時站立位置不一，相片不能作直接比較，職員亦從沒解釋以測脂機量度所得的數據，而翻閱身體脂肪重量紀錄時，數值亦無顯著變化。經消委會調解後，B小姐接納退款安排。

另亦有花費超過10萬員購買了27次針對腹部和腿部「定位修形」的「冷凍溶脂」程序，完成20次程程序後比對5個月前後照片亦無效果，認為有違聲稱「一次消除脂肪」22％的說明，要求退款，經消委會調解後，A小組接納該美容中心贈送額外療程的安排。

（消委會圖片）

消委會於去年11月至12月到訪的7間美容中心或診所，發現無論收費、建議療程次數等各有不同，由4800元至47880元都有，而當中最貴的一間，亦只是由治療師負責進行程序，只有一間美容中心表示，會由醫生進行評估後，再由姑娘負責施行程序，並提供醫生施行的選擇，但未有透露收費有多大幅度不同。

皮膚專科醫生陳厚毅向消委會指出，並非所有人士都適合接受相關程序，皮膚有傷口、濕疹、牛皮癬、皮膚炎或其他皮膚問題等人士，都不適 合接受「冷凍溶脂」程序，而美國整型外科醫師學會亦有提醒皮膚鬆弛和膚色不理想的人亦不適合。惟7間美容中心只有兩間提及有濕疹或皮膚病不建議接受程序，另有一間指皮膚過度鬆弛或過療未必適合，其餘則主要提及肌肉型人士不適合。

冷凍溶脂處理不當有機會造成嚴重凍傷，會紅腫及出水泡，本港亦曾出現類似情況，消委會接獲投訴，去年3月C小姐到美容中心接受針對大腿部位的冷凍溶脂程序約35分鐘，之後發現大腿內側紅腫發熱，翌日更感皮膚刺痛並長出大大小小的水泡。C小姐投訴後，美容中心只提供指定醫生跟進個案，經消委會去信後，才願意任全數3.6萬元退款安排，並負責有關醫療服務跟進。