停課｜教聯會對3.7復課不感樂觀　倡優化學校實施疫苗通行證安排

教育局昨日（14日）宣佈暫停面授課延長兩周至3月6日，教聯會今日（15日）舉行記者會，促請當局不要「唧牙膏式」公布停課安排，並要求教育局加強支援學校應對疫情，包括儘快更新學校健康指引以及改善學校實施「疫苗通行證」的安排。



（左起）教聯會副主席林翠玲、主席黃錦良、副主席兼立法會議員鄧飛 （教聯會提供）

籲勿唧牙膏式公布停課安排 教聯會：不認為3月6日後疫情會轉變

教聯會主席黃錦良提到目前疫情不斷變化，為學校帶來不少挑戰，加上「疫苗通行證」即將在全港學校實施，當局卻未有提供進一步指引，具體列明相關安排，以致訊息混亂，令學校無所適從；亦認為疫情並不樂觀，不認為3月6日後疫情會有轉變，希望教育局可做出長遠計劃，而非唧牙膏式公布停課安排。

教聯會提到，目前教育局和衛生防護中心未有針對疫情的發展更新指引，令學校難以處理突發情況。教聯會促請有關當局與衛生防護中心盡快更新指引，列明學校如何處理疫情下的各種情況，包括師生確診後的安排、強制檢測安排、關閉校舍的條件等，讓學校有所依循；又促請教育局盡快制訂指引，列明學校應只按學生上學的人數，安排相應比例的教師照顧，盡量安排教職員留家工作。倘若疫情進一步惡化，當局應考慮學校全面停止運作，減低師生染疫的風險。

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憂「疫苗通行證」引混亂 包括如何處理未打針且無醫生證明人士

另外，「疫苗通行證」將於24日推行，並將涵蓋至全港學校。然而，不少學校擔心學校實施「疫苗通行證」後將引混亂。由於「疫苗通行證」屬於新措施，很多學校需時預備硬件及熟習應用程式，同時要訓練相關人員。教聯會期望教育局盡快給予指引及支援，讓學校能夠順利實施「疫苗通行證」的新安排。同時，教育局分區辦事處須支援學校，處理未有接種疫苗而又沒有醫生證明的人士。

冀盡快交代今屆DSE安排 讓考生有充分心理準備

今屆文憑試將於4月底開考。鑑於目前疫情十分嚴重，教聯會亦希望局方考慮更新指引，暫停中六級學生可返校上半天課的安排，避免學生因返校而增加染疫風險。教育局及考評局亦應盡快公布今屆文憑試的安排，讓考生有充分心理準備。