疫苗通行證｜學校續停課　教育局：教員2.24起仍須打針才可授網課

第五波新冠肺炎疫情愈演愈烈，今日（14日）新增逾2,000宗個案，教育局宣布幼稚園、中小學，以及補習社暫停面授直至3月6日。教育局向學校發通告指，「疫苗通行證」將於2月24日實行，除了獲豁免人士，所有學校僱員如未接種疫苗，除了不准進入學校，也不獲准參與任何線上、或校外的教學或其他工作，包括在家工作；校方亦不應批准員工假期申請，及發放以公帑支付的薪酬。



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2月24日起未打疫苗禁入學校

教育局向學校發通告，除了講解停課安排，亦提到「疫苗通行證」的實施安排。通告指，學校的「疫苗通行證」同樣於2月24日實施，除獲豁免人士，所有教職員、在校園內提供服務人士及訪客等，均須已經接種疫苗，否則將不獲准進入學校。

通告續指，上述措施在暫停面授課堂期間仍會如常實施，所有未接種疫苗的學校僱員（除豁免人士），在未能滿足「疫苗通行證」所要求的情況下，將不獲准參與任何線上或校外的教學或其他工作，包括在家工作，學校亦不應批准員工假期申請及發放以公帑支付的薪酬。

通告強調，學校應確保所有相關人士在2月24 日或之前已符合「疫苗通行證」的要求，並提到大力提高接種率，有助校園築起更有效的保護屏障，為未來盡早恢復面授課堂締造有利條件，局方會繼續留意疫情的發展，及聽取衞生專家的意見，適時檢視相關措施。

▼2月11日 禮頓中心衛星社區疫苗接種開始運作▼

