兩人轉載許智峯投白票貼文　成首宗煽惑他人投無效票案　認罪候判

兩名男女於去年立法會選舉前，看到立法會前議員許智峯呼籲他人「投白票」的貼文後，各自在他們的社交媒體再作轉載，從而被廉署拘控被控1項在選舉期間藉公開活動，煽惑另一人不投票或投無效票罪。兩人今（15日）在觀塘裁判法院認罪，控方透露此案為首宗以此控罪作出的檢控的案件。裁判官把案件押後至3月15日判刑，待索取他們的感化和社會服務令報告，期間他們准繼續保釋。



兩名被告：陳健民（36歲，男銷售員）及梁月嫦（65歲，女辦公室助理）。兩人被控於2021年10月30日至12月16日期間，在個人社交媒體專頁上，轉載許智峯的貼文，該貼文煽惑在選舉投票的另一人以任何方式處置其選票，致使該選票在選舉中被視為無效。

最高刑罰監禁1年罰款5萬

控方透露，此案為首宗以此控罪作出檢控，此罪若循簡易程序審理，最高刑罰為罰款5萬元及監禁1年。

案情指，2021年立法會換界選舉於同年12月19日舉行。前區議會兼立法會議員許智峯於去年10月29日在其Facebook專頁發貼文，提出「如水計劃」，煽動閱覽者在選舉中投白票，以表達對政府的不滿。許亦著閱覽者轉載或分享該貼文，以散布該計劃。

許發貼文後翌日各自再轉發

兩名被告翌日即在各自的Facebook專頁轉載該貼文，公眾可閱覽他們的貼文。兩名被告於去年11月9日被廉署拘捕，他們在錄影會面中均承認轉載。陳和梁轉載的貼文至11月9日和12月16日，仍在各自的專頁上。

廉署於去年11月底獲裁判官簽發手令通緝許智峯。許智峯涉嫌在其個人社交媒體專頁上展示貼文，煽惑他人在立法會選舉中投白票。

廉署發言人表示，廉署在《選舉(舞弊及非法行為)條例》修訂後，加強向市民大眾及選舉持份者宣傳有關破壞及操縱選舉的新增罪行，包括在選舉期間內藉公開活動煽惑他人不投票或投無效票的非法行為。

案件編號：KTCC2291、2292/2021