疫情｜逾100醫護染疫創單日新高　3歲女童留院ICU仍然危殆

本港疫情嚴峻，今日（15日）新增1619宗確診個案，而初步陽性個案則高達5400宗。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞於疫情記者會中提到醫管局新增超過100名員工初步確診，創單日新高；另外早前初步確診的3歲女童仍然危殆，仍然於兒童醫院深切治療部ICU留醫，至今有共8名病人危殆。



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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（15日）在疫情記者會中提到醫管局有超過100名員工初步確診，創單日新高，大部份是在社區或家居感染，約有30名職員被例為密切接觸者。另外於入院篩查檢測時發現10多名病人初步確診，約60多名同房病人被例為密切接觸者。

累計8名病人仍然危殆

何婉霞又提到早前初步確診的3歲女童，正於兒童醫院留醫，情況仍然是危殆，該名女童於12日到威爾斯親王醫院及仁安醫院急症室求診，之後入院威院治療，由於情況惡化，再將她轉送兒童醫院深切治療部。連同其他病人今日共有8名確診病人情況危殆。

入住兒童醫院深切治療部的3歲女童情況仍然危殆。（資料圖片／吳鍾坤攝）

病床使用量九成已達上限

另外，現時有2,482名確診及初步確診病人分別於公立醫院、大嶼山醫院、香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲博覽館社區治療設施留醫，另外有1,700病人於竹篙灣社區治療設施接受隔離。現時公立醫院隔離病床使用量為九成，並達到隔離病床可接收量上限。

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