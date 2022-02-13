疫情│初步確診3歲女童危殆入ICU　張竹君：4%患者4歲或以下

衞生防護中今日（13日）公布，新增1,347宗確診，超過2,000宗初步確診，當中一名3歲女童昨日先後到威爾斯親王醫院及仁安醫院急症室求診，其後因情況惡化轉送兒童醫院深切治療部ICU，現時沒有使用人工肺。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在第五波之前很少本地兒童個案，但現時有4%患者在4歲或以下。



初步確診的3歲女童情況危殆，正留醫兒童醫院。（資料圖片）

女童昨先後到威院及仁安醫院急症室求醫 轉送兒童醫院

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，一名初步確診的3歲女童情況危殆，她昨日（12日）到威爾斯親王醫院及仁安醫院急症室求診，之後入院威院，由於情況惡化，再將她轉送兒童醫院深切治療部，目前毋須使人工肺。

李續指，兒科病房負壓病房使用率已接近飽和，會盡量騰空北大嶼山醫院病床接收病人，並調派有兒科經驗的醫生及護士幫手。醫管局作出緊急呼籲，由於初確超出可應付容量，現有隔離設施已飽和，近期新增個案不少長者及兒童，由於他們需要盡早入院，要確保醫療及系統緊急服務不崩潰

李又表示，會實施新確診病人分流措施，隔離病床留給病情嚴重的病人、長者、兒童，優先安排他們入院，並逐步將香港感染控制中心一些穩定病人轉去亞博社治療設施，姒騰出病床接收長者及兒童，呼籲年輕、症狀輕微、輕症患者在家等候，「唔好恐慌，資源留畀有需要嘅人」。

▼2月12日 沙田水泉澳邨茂泉樓圍封檢測▼



+ 9

兩危殆長者無打疫苗

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，分析過年齡分佈，在第五波之前很少本地兒童個案，但現時有4%細過或等於4歲，不少兒科醫生指出，兒童有可能出現併發症。

另外，本港現時有3名病人情況危殆，分別是84歲男病人（#14814），本身沒有接種疫苗，留醫將軍澳醫院；97歲男病（#18489），留醫仁濟醫院；及80歲男病人（#20463），留醫聯合醫院，後兩者均有接種疫苗。

▼2月12日 長沙灣體育館等候檢測人潮▼

