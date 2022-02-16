檢測商招彥燾：社區檢測樣本覆檢有價值　倡考慮抽查代全部覆檢

疫情第五波嚴峻，近日由於大量市民需較長時期等候測試及獲得結果，中大生物醫學學院兼任副教授、相達生物科技董事長招彥燾於港台節目《千禧年代》中表示，現時市民的樣本經社區檢測中心及流動採樣站後，會透過私人化驗所進行核酸測試，再送到公共衞生化驗所覆檢，主要目的是確保結果是真實陽性，以及有否涉及哪一種的變種病毒個案。

他認為，公共衞生化驗所作為最後一道防線，而覆檢如老師改卷一樣，是有價值，但要做到甚麼程度或是否需要全部覆檢，可作商討，認為可以為部份樣本抽查比較適合。



負責屯門及元朗的檢測中心承辦商相達生物科技，董事長及首席執行官招彥燾。（余俊亮攝）

+ 1

因為疫情嚴重，現時社區中找到的陽性結果越來越多，市民的檢測樣本在私人化驗所以往已進行兩至三次的覆檢，才送到政府覆檢。現時港府擬有計劃省卻部份署方覆檢程序，招彥燾認為問題不大，以其公司為例，過去一年多做過幾百萬個核酸測試，與政府的覆檢結果未有分別。他說，以往雖曾有化驗所出現樣本受污染情況，影響最終檢測結果，但現時大部份的檢測商已很有經驗，問題不大。

招又說，由於每日檢測量大幅度提升，出錯或人為錯誤是在所難免，亦有可能發生，公共衞生化驗所作為最後一道防線，而覆檢如老師改卷一樣，是有價值，但要做到甚麼程度或是否需要全部覆檢，可作商討，認為可以為部份樣本抽查比較適合。

▼2月15日 市民搶購藥物及食物情況▼



+ 14

現時市民於社區可購買檢測測試包，招彥燾說，部份快速檢測包有一定高的準確度，部份表現則較為一般，形容「品流複雜」。他建議市民可參考港府使用的三款測試劑，有關產品如有美國FDA或中國國家衛健委的證書較理想，以免出現不準確的結果。

藥房每日售出近200套檢測包

另外，港九藥房總商會副理事長張德榮表示，現時屬會出售的測試包，價格大約為100元至120元，已嚴謹控制疫下市民的需求，指絕不抬價。對於有藥房被發現「坐地起價」，他說，只是個別例子。目前檢測包的銷情亦理想，以往每日每間藥房僅售出一至兩套，近期則可售出接近200套。

張德榮指，現時零售的檢測包有過百款，大部份為中國製造，市民購買有關產品時，可留意相關品牌有否得到認證，以及留意相關產品的「敏感度」等。