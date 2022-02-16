疫情・2.16｜增4285宗確診創新高　24小時內10患者死亡

新冠病毒疫情嚴峻，連續多日確診破千，今日（16日）公布4285宗確診，初步確診達7000宗逾，超過1.2萬患者滯留社區。昨日及今日共有10名病人死亡。



初步確診求援懶人包：現階段指定診所專為已確診並出現病徵患者而設，籲無病徵患者可致電為初步確診患者設立的電話熱線1836115。（香港01美術製圖）

▼2月16日 瑪嘉烈醫院停車場設置帳幕讓病人等候▼



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疫情｜今晨起由香港經港珠澳大橋入境澳門 須在口岸等檢測結果

【04:35】澳門政府宣布今(17日)早6時起，從香港經港珠澳大橋入境澳門人士，需在港珠澳大橋口岸等候新冠病毒核酸檢測結果，料須時約六小時。

疫情｜41歲香港女子於澳門檢測呈弱陽性 列無症狀輸入個案

【01:45】一名41歲香港女子入境澳門後，新冠病毒核酸檢測結果呈弱陽性，判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者。

▼2月16日 將軍澳醫院架設臨時等候區▼



疫情｜林鄭與酒店業界會面 稱已物色4400個酒店房間用作隔離

【01:20】新冠肺炎在況肆虐，據行政長官辦公室公布，行政長官林鄭月娥昨日（16日）與香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城和一眾酒店業主舉行網上會議，就政府的社區隔離設施酒店計劃尋求其支持，並對計劃能提供至少10,000個酒店房間感到樂觀。在會議前，政府已成功物色約4,400個酒店房間納入計劃，其中約1,700個將在本周內啟用，餘下的將在下周內啟用。

行政長官林鄭月娥今日（二月十六日）與酒店業界進行網上會面，推展社區隔離設施酒店計劃。

疫情｜港大校長張翔向師生發電郵 陸佑堂將設社區疫苗接種中心

【01:13】香港疫情持續嚴峻，香港大學學生會校園電視今日(17日)在社夜交網站發文，指港大校長張翔向師生發電郵，宣布在港大陸佑堂開設社區疫苗接種中心 (Community Vaccination Centre)，每天提供2,000劑疫苗。

▼2月16日新增的28座強制檢測大廈▼



強制檢測｜28幢上榜 中產屋苑港灣豪庭、新都城都會豪庭各一座

【00:36】確診數字持續上升，周三（16日）確診數字更突破4,000宗，初步確診達7,000宗。食物及衞生局晚上發出強制檢測公布，有28幢大廈納入名單。

上榜主要是公屋，中產樓則有大角咀港灣豪庭、將軍澳新都城都會豪庭4座及馬鞍山雲海松海臺1座。當中深水埗大南街、長沙灣區一帶最多，7處地方需要納入強檢。

偷渡爆疫｜深圳政府指香港偷渡「很多」 多地有不尋常入境確診

【00:31】情人節（2月14日）凌晨，15人從香港偷渡到珠海後，至少4人確診，涉及廣州及湖南郴州。當局擠牙膏式公布案情，但偷渡情況或者不止一宗。深圳市羅湖區政府，透過短訊通知市民，指香港偷渡人員「很多」，公安只抓到部份，有漏網之魚。



另外中山市亦發公告，一宗香港入境珠海後確診的個案，雖無提及偷渡，但亦與正常入境「14+7」隔離政策不符。

深圳市羅湖區政府，向居民發短訊，指香港偷渡人員「很多」。（羅湖政務短信平台）

家居檢疫大廈︱新增217大廈 深水埗佔最多 李家超住所上榜

【00:18】新冠病毒疫情嚴峻，周三（16日）新增4,285宗確診，初步確診達7000宗逾，超過1.2萬患者滯留社區。衛生署晚上更新家居檢疫大廈名單，共1,651個住所上榜，當中217幢大廈新上榜，遍佈全港各區，深水埗及元朗分別新增38及36幢大廈，為全港最多。政務司司長李家超因家中外傭確診而被列為密切接觸者，需家居檢疫14日，其住所京士柏帝庭園第二座上榜。

新上榜住宅當中，跑馬地比華利山G座、元朗Grand Yoho第十座於周三上榜；另外青衣已婚警察宿舍 A 座及黃大仙紀律部隊宿舍第二座亦於同日入榜。

▼2月16日新上榜家居檢疫大廈▼



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01消息｜身份證全民檢測之「致命誘惑」 不檢測政府瞬間可追緝

【23:30】《香港01》率先獨家報道，港府正爭取在內地協助下，最快下月初進行按據身份證編號的全民檢測，是次破天荒使用強制性手段，實屬逼不得已，因疫情已經瀕臨失控。有建制消息人士向《香港01》透露，身份證是特區政府手上最可靠的全民資料，可以按此得知、追查誰人並未檢測，又指政府早已擁有港人身份資料，而且一直對個人資料審慎按法處理，今次全民檢測目的，在於火速找出所有患者，呼籲市民毋須揣惻，盼全民合作，盡快遏止可怕的疫情。

▼2月16日 明愛醫院近急症室的露天空地有不少病人等候▼



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01獨家｜港府擬兩周覓2萬間酒店公屋房間作隔離 紀律部隊負責

【22:24】第5波疫情失控之際，留在家居的確診病人由每數千人，升至今日（16日）已超過一萬病人留在社區。據《香港01》記者獲悉，政府經已找到約2萬間新房間隔離病人，爭取本月底完成安排，而首批數千酒店房間料可於本周至下周接受病人入住。此外，保安局局長鄧炳強臨時急召多位紀律部隊退休要員，重出坐鎮，就是要協助推行新隔離安排，而非展開大規模封區之「預兆」。

港府擬強制全民檢測 議員表示歡迎：盡快找出隱形患者

▼2月16日 明愛醫院近急症室的露天空地放滿病人▼



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圖片故事｜這是香港醫院 擔架、帳篷、焦急的患者與奮力的醫護

【22:07】露天停車場，放滿一個個帳篷，甚至無帳篷遮擋的一張張病床、一個個擔架。在寒風中，這些病床上的人要蓋上保暖錫紙，口罩遮擋不了他們焦急無奈的表情。誰會想到，這是近兩日香港各間公立醫院急症室外的情景。



全港有超過1.2萬名感染新冠病毒的人，未能入院治療，更多的是自我檢測陽性的未能正式確診者，當局呼籲病況嚴重的人才去醫院急症室。《香港01》記者連日走訪多間醫院急症室，難以估計，當明日寒風冷雨到來時，醫院外會是怎樣的狼狽。

01獨家｜港府擬強制按身份證 三次全民檢測750萬港人

【21:24】面對瀕臨失控的第五波新冠疫情，《香港01》獲得可靠消息，香港將實施前所未見的全民動員計劃！港府擬與內地當地商討，爭取在下月初，替全港750萬市民逐步實施三次全民檢測，方法是按香港人身份證編號去劃分檢測日期，初步計劃是一周七日內，便檢測完750萬人，並連續檢測三周，務求在3月底徹底檢驗全港絕大多數患者送往隔離處所，避免香港走入全面封城之困境。

▼2月16日 聯合醫院病人在臨時帳幕內等候▼



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救護車「爆煲」 消防處租旅遊巴載輕症患者 業界：有風險都要做

【21:03】第五波疫情持續惡化，每日確診人數過千宗，社區有大量患者等候治療。據了解，消防處為分擔救護車壓力，本月起借用旅遊巴接載輕症患者往竹篙灣、亞博等治療中心。旅遊巴業界透露，約200架旅遊巴候命，估計需要400名司機。但有救護員指出，司機欠缺防疫訓練，有爆發風險。

消防處查詢表示，內部調派7輛載客車、租用約40輛旅遊巴，用作分流運送輕微患者到各個治療設施。車上會安排救護人員或先遣急救員。

政府租用不少旅遊巴接載市民到檢疫或隔離中心。（資料圖片）

社署有感染個案 關閉4辦事處及2家庭服務中心 直至另行通知

【20:59】社署今（16日）宣佈， 因應個別辦事處分別出現確診、初步確診及懷疑感染個案，將關閉：觀塘、慈雲山、九龍城及深水埗4間辦事處，直至另行通告。另外，馬頭圍綜合家庭服務中心及啓德綜合家庭服務中心亦會暫時關閉。

社署今（16日）宣佈因應個別辦事處出現確診或初陽個案，將關閉觀塘、慈雲山、九龍城及 深水埗4間辦事處，直至另行通告。（資料圖片）

疫情｜多10名患者離世涉3歲女童及37歲男 累計235死 另17人危殆

【20:53】醫管局公布病人死亡的情況，昨日及今日，共有10名確診或初步確診病人離世：

昨日離世情況：包括一名100歲女病人，昨晚八時零一分於將軍澳醫院離世；一名三歲女童，昨晚八時三十七分於香港兒童醫院離世。兩宗個案昨晚已公布。另外，一名82歲女病人，昨日凌晨三時四十五分於明愛醫院離世；一名72歲的男病人，昨晚十時十四分於伊利沙伯醫院離世；一名90歲女病人，昨晚十時十七分於東區尤德夫人那打素醫院離世；一名75歲女病人，昨晚十一時零七分於基督教聯合醫院離世。

今日離世情況：一名97歲男病人，今日凌晨二時二十六分於瑪麗醫院離世；一名97歲女病人，今日早上五時五十五分於伊利沙伯醫院離世；一名37歲男病人，今日早上九時五十三分於東區尤德夫人那打素醫院離世；以及一名74歲男病人，今日下午三時三十分於明愛醫院離世。

▼2月16日 博愛醫院露天等候區等待入院▼



疫情︱馬會捐1000萬予全港社區抗疫連線 購防疫物資動員抗疫力量

【20:38】第五波疫情肆虐，民間亦組成不同抗疫力量。香港賽馬會宣布認捐1000萬港元支持「全港社區抗疫連線」工作，並表示在社區共同努力下，香港定能克服當前挑戰。「全港社區抗疫連線」總召集人陳振彬則承諾會善用各界捐出每分每毫，推動全城抗疫，而獲馬會認捐款項將用作購買防疫物資，為有需要人士及前線義工提供保護，以動員更多力量支援全城抗疫工程。

疫情︱首名初確議員黃俊碩交樽3日未有報告 病情轉差缺席會議

【20:29】民建聯會計界立法會議員黃俊碩上周六（12日）新冠病毒快速測試呈陽性，周日再交樣本作覆檢，並進行自我隔離。他今日（16日）在Facebook表示，至今仍未收到確診的消息，不過由昨日起身體情況開始轉差，出現低燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛、多痰的徵狀，而且更失聲，因此未能出席今日的立法會大會視像會議。

黃俊碩病情轉差，未能出席2月16日立法會視像會議。（黃俊碩Facebook）

周二供港蔬菜量繼續跌 菜、家禽肉類貨量僅為平日六七成

【20:28】政府發言周二（15日）表示預期整體蔬菜供應量將繼續回穩，而周二由內地進口本港推出市面的蔬菜供應量為約67.5公斤，約為平日供應量的七成。但對比前日供應量約71.4萬公斤，下跌了5.5%。而冰鮮家禽和肉類，以及活豬的整體貨量則未有改變。

已預約到醫管局7間指定診所求診的病人，周五早上7時起，可透過專設的預約平台，預約專屬車隊服務。（預約平台網站截圖）

指定診所首日接700預約 有病徵初陽優先 醫管局籲無病徵打熱線

【19:21】醫管局7間指定診所今日（16日）投入服務，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生在疫情記者會中提到，現階段指定診所專為有已確診並出現病徵患者而設，籲無病徵患者可致電為初步確診患者設立的電話熱線1836115，會有職員解答病人有關醫療及感染控制問題。

300抗疫的士周五起免費接送患者到指定診所 須網上或電話預約

【19:13】本港第五波新冠疫情嚴峻，大量初步確診患者滯留社區，300輛「抗疫的士」周五（18日）投入服務，病人可於當日早前7時起，透過預約網站或致電3693 4770預約。



乘客只可坐在的士後座，的士只會去醫管局七間指定診所，車身亦會貼有「抗疫專用、必須預約」的標誌。

專屬車隊只會接送已預約到指定診所的人士，不會接載其他乘客。的士車身亦會貼有特定標示，以供市民識別。（政府新聞處截圖）

疫情｜理工大學71名教職員染疫 其中逾30宿生 學生憂宿舍爆發

【19:02】新冠肺炎疫情擴散，香港理工大學向師生發電郵，統計截至周二（15日），共有71名師生感染，包括確診或快速測試陽性，其中逾30名為宿生，有在宿舍住宿的學生憂慮宿舍爆發。

理工大學宿舍有約40名宿生感染新冠病毒。（讀者提供）

1.2萬患者未入院 消息：地產商撥出十多間酒店數千房間隔離病人

【18:51】新冠病毒疫情大爆發，患者人數超出醫療系統負荷，本港今日再增逾4,000宗確診，1.2萬名患者未入院，不少人衝向急症室，醫院病床及隔離設施已近乎用盡。消息指，特首林鄭月娥今午與地產建設商會商討，獲承諾下周起可騰出10多間酒店，共數千房間用作隔離設施，供隔離初步確診及確診者之用。

▼北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）▼



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商台《18樓C座》李錦確診 曾飾大編輯、孤寒鐸多角 至今共四人

【18:43】第五波新冠肺炎疫情火燒各處，商台今（16日）增多一名播音員確診，於《18樓C座》廣播劇中飾演大編輯、孤寒鐸等多個角色的李錦確診。繼早前確診的「祥嫂」朱雪梅、「三姑」陳慕賢及「周老闆」金剛等，至今共四名。節目監製馮志豐在商台Facebook專頁回應4名播音員暫時狀況不錯，仍會繼續在各個地方錄音節目。據知，「周老闆」今重返節目參與錄音。

確診大廈｜增686幢深水埗居冠 跑馬地比華利山、天后柏傲山入榜

【18:34】確診數字持續上升，據衞生防護中心最新上載的確診患者居住大廈，昨（15日）新增686幢，新增數字是周一（14日）393幢的1.7倍。當中確診大廈增加最多的是深水埗區，有116幢大上榜，包括港鐵南昌站上蓋匯璽2座、「西九四小龍」之一的荔枝角碧海藍天2座，而該區多條屋邨的疫情亦有擴散跡象，包括石硤尾邨再多8座上榜、蘇屋邨亦多4座有住戶「中招」。



多個大型私人屋苑或豪宅同樣上榜，包括跑馬地比華利山G座、天后廟道柏傲山、太古城的個案亦擴散到泰山閣、雅蓮閣及燕宮閣3座大廈。



另外，繼周一教育大學柏立基堂有人染疫外，昨日理工大學學生宿舍亦上榜；另有4幢紀律部隊宿舍有住戶確診。

2月15日確診患者居住大廈



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容海恩為女兒登記打疫苗嘆難預約 聶德權：正努力增設接種中心

【17:54】變種病毒Omicron肆虐，5日內兩名兒童染疫死亡，政府昨日（15日）起將可接種科興疫苗年齡降至3歲，新民黨立法會議員容海恩今日在立法會表示，已為3歲的女兒登記接種，提到不少接種中心爆滿，要求政府增加接種疫苗中心。

負責疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權下午表示，九龍灣香港兒童醫院和沙田圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心今日投入運作，5至11歲兒童可到上址接種復必泰疫苗，而黃竹坑港怡醫院的兒童疫苗接種中心則於下周四（24日）起啟用。

15人香港偷渡珠海擴散疫情案情曝光 東涌上船 曾在柴灣食肆打工

【17:25】情人節（2月14日）凌晨，15人從香港偷渡至珠海，導致內地疫情擴散，廣州和湖南郴州分別各有2人確診。內地正追蹤偷渡人員，更多細節曝光，案情指15人從東涌碼頭上船，「彼此緊靠」，其中一人曾在柴灣的餐廳做廚房工作。

惠州市博羅縣龍溪街道五條村需要全員核酸檢測。（惠州發布）

員工確診｜何栢良倡僅除罩共膳等高風險同事需留家 自我檢測7天

【17:25】疫情嚴峻，不少僱主或管理層要面對公司有員工確診應如何處理問題，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日(16日)在商台節目《在晴朗的一天出發》指出，預期一周後香港可能面對每日有一萬人確診的情況，公司如有一人確診便停運未必可行，



他建議檢測陽性員工可按政府現時指引，留在家中等候確診及進一步治療指示，屬於高傳染風險同事例如坐附近或曾一起除口罩用膳，則應安排在家工作，並連續7日進行自我快速測試，至於低風險同事則可在快速測試陰性後照常上班。

▼2月16日 伊利沙伯醫院情況▼



▼2月16日 廣華醫院設置急症室臨時等候區▼



疫情｜多9名患者離世涉3歲女童及37歲男 累計234死 另17人危殆

【17:24】新冠疫情肆虐，醫管局今（16日）於疫情記者會上公布，過去一天新增9名患者離世，17名患者危殆。自疫情爆發以來，本港累計234名確診或初步確診患者死亡。新增死亡個案中，包括一名3歲女童及37歲男子，其餘均為長者。



醫管局總行政經理何婉霞稱，醫院對於病人離世感到難過，為會家屬提供協助；又表示目前隔離病床使用量已達9成，同政府研究隔離設施，改善目前狀況。

【17:08】消息指，特首今午與地產商視像會議後，獲承諾下周起可騰出10多間酒店，共數千房間用作隔離設施，供隔離初步確診及確診者之用。

▼2月16日 政府疫情記者會▼



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病逝3歲女童染Omicron 沒有長期病患 近兩周一成患者不足6歲

【16:53】醫管局何婉霞醫生表示，分析過去14日，確診中有17%少於17歲，有9％為6歲以下。

【16:46】醫管局：倡家長為確診童每4小時量體溫 若持續高燒須留意。另外，醫管局表示，3歲病逝女童有密切接觸者確診，惟稱確診者非由母胎感染。

疫情｜增4285宗確診 初陽7000宗 合計破1.1萬宗未到頂

【16:31】衛生署公布，今增4285宗確診，初步確診達7000宗，兩個數字均再創新高。醫管局另宣布，再增9名病人離世，另有17人危殆。

疫情｜銅鑼灣多間藥房有售快速檢測包 職員指有存貨 價格亦穩定

【16:00】第五波新冠肺炎疫情下，連日內有逾千人確診，檢測站經常大排長龍，之前市面上的快速檢測包更曾缺貨。《香港01》記者今午（16日）到銅鑼灣多間藥房詢問，各藥房職員均表示有存貨，價錢亦不見特別上漲，按不同牌子，單次快速檢測包售價約90多元至128元。另外，之前曾搶購一空的連花清瘟膠囊，各間藥房同樣有存貨。有藥員職員表示，雖然不時有市民查詢上述產品，但暫時未缺貨。

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封區｜上水清河邨清朗樓延長圍封一日 逾30宗初陽及一宗不確定

【15:23】上水清河邨清朗樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在昨日圍封檢測行動中發現超過30宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮。鑑於清河邨清朗樓具有極高感染風險，當局決定延長圍封強檢一天至2月17日，以免病毒進一步擴散。

▼2月15日 上水清河邨清朗樓圍封檢測▼



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兒童復必泰｜開打首日爆滿 幼童染疫亡 家長急轉軚：打咗穩陣啲

【13:42】第五波疫情愈演愈烈，昨晚﹙15日﹚一名3歲女童離世，成為香港疫情下最年輕亡魂。政府早前放寬兒童接種復必泰疫苗年齡至5歲或以上，已預約兒童今﹙16日﹚起可接種。其中，位於香港兒童醫院的兒童社區疫苗接種中心預約名額早爆滿，今早接種服務開始前，院外已有數十名家長及小朋友排隊。

有家長直言因為疫情加劇，決定｢轉軚｣讓孩子首日接種：｢之前諗住可以唔打，就盡量唔打，因為始終小朋友年紀比較細，驚有副作用，但呢排見到case升得好勁，所以諗住都係穩陣啲。｣

小朋友難免怕打針，接種中心就有醫生私下扭氣球派發予打針小朋友，因此現場所見，很多小朋友離開時都手持不同卡通款式的氣球。

▼2月16日 兒童復必泰首日開打 兒童醫院大排長龍▼



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飲食業工會推算第五波疫情令100間食肆停業 倡為從業員發放津貼

【13:22】第五波疫情肆虐，不少食肆因經濟困難停業，有工會估計，第五波疫情導致至少100間酒樓食肆停業或結業，大批工人飯碗不保，故要求停工或放無薪假的餐飲從業員，也可以申請政府在第六輪「防疫抗疫基金」推出的一萬元失業援助，並降低申請門檻，又建議派發為期5個月，每月2000元的津貼，同時放寬食肆營業時間至晚上10時。

封區檢測 | 耀安邨耀平樓、東涌滿和樓污水呈陽性 今午圍封檢測

【13:00】第五波疫情持續擴散，政府今午（16日）公布，由於沙田耀安邨耀平樓及東涌滿東邨滿和樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故決定分別在下午一時及二時起將大廈圍封，居民須分別於下午十時和九時前接受檢測接受強制檢測，預料最快明日（17日）下午約一時及十二時解封。

▼2月16日 馬鞍山耀安邨耀平樓圍封強制檢測▼



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▼2月16日 東涌滿東邨滿和樓圍封強制檢測▼



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房協錄數宗員工確診 管理層為前線打氣研加強支援措施

【12:53】本港疫情失控，第五波錄得的確診個案已超越過去四波疫情的總和，房協過去數星期亦有數名同事確診，包括前線員工及後勤同事。房協管理層向全體員工發打氣信，感謝過去艱難日子謹守崗位，亦會研究加強支援措施。

疫情│何栢良：估計逾萬名患者滯留社區 建議留家14日較安全

【12:23】新冠肺炎疫情擴散，消息指本港今日（16日）確診個案4,285宗創新高。港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台節目《千禧年代》中表示，疫情在過去一星期發展迅速，估計期間已有1.7萬名陽性患者，扣除已送入治療設施的約3600多人，估計仍有一萬多名新冠患者在社區滯留。據醫管局初步統計，現時有約一成需入院患者是65歲以上，估計有1,000多宗長者需要送院接受一定程度治理，當中不少長者未接種疫苗，相信陸續會有重症出現，屆時深切治療部等需求將會上升。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

15人情人節從香港偷渡到珠海致疫情蔓延 2人湖南、2人廣州確診

【12:18】香港疫情嚴峻，有人從香港偷渡回內地，導致疫情擴散。消息指，15人在情人節（14日）凌晨4點多，從香港偷渡至珠海，已導致2人在湖南省郴州市、2人在廣東省廣州市確診。

疫情｜消息：今增4,285確診創新高 12000名患者社區等候送院

【11:46】第五波疫情嚴竣，消息指，今日新增4,285確診個案，創疫情逾兩年來新高，初步確診亦有逾3,000宗，顯示疫情未有回穩跡象。



患者人數急增，公立醫院服務不勝負荷，消息稱，截至昨日，滯留社區等候送院的初步確診及確診者人數高達12,000人，增加病毒在家庭及社區傳播風險。



為了支援大批留在社區的輕症患者，醫管局設立七間指定診所今日（16日）開始運作，專門服務確診或初步確診的市民，但不包括自我快速測試呈陽性的市民。

▼2月16日 醫管局開設7間指定診所開始運作▼



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指定診所啟用 醫管局將發布最新康復及入院定義 另設電話會診

【11:44】第五波疫情嚴峻，大批初步確診市民滯留社區。醫院管理局策略發展總監李夏茵今日（16日）指，當局現時有3項支援給予等候轉送入院或社區隔離設施的市民，包括支援熱線、護訊鈴及會診服務。李提到，只持快速測試檢測陽性的人士，可獲酌情處理，並提醒收到初步確診通知要保持鎮定，但孕婦如發現胎動減少，其餘初陽者有腳步不穩、呼吸困難、排不到尿情況，要立即求醫。而初步確診者，若在滯留社區期間已康復，未來或不必送院，當局稍後會再作公布。

檢測商招彥燾：社區檢測樣本覆檢有價值 倡考慮抽查代全部覆檢

【11:39】疫情第五波嚴峻，近日由於大量市民需較長時期等候測試及獲得結果，中大生物醫學學院兼任副教授、相達生物科技董事長招彥燾於港台節目《千禧年代》中表示，現時市民的樣本經社區檢測中心及流動採樣站後，會透過私人化驗所進行核酸測試，再送到公共衞生化驗所覆檢，主要目的是確保結果是真實陽性，以及有否涉及哪一種的變種病毒個案。



他認為，公共衞生化驗所作為最後一道防線，而覆檢如老師改卷一樣，是有價值，但要做到甚麼程度或是否需要全部覆檢，可作商討，認為可以為部份樣本抽查比較適合。

負責屯門及元朗的檢測中心承辦商相達生物科技，董事長及首席執行官招彥燾。（余俊亮攝）

指定診所│林緯遜：病發頭3日傳染力高宜早入院 1000名額料不夠用

【11:11】疫情嚴峻確診屢創新高，數以千計患者未及送院需留在家中等候。傳染病醫學會副會長林緯遜於港台節目《千禧年代》中表示，Omicron患者由出現病徵開始，首兩至三日傳染力較高，近日多名確診者等待多日未能送院，如一直留在家中，確會構成風險，特別會影響家中未接種疫苗長者或年幼家人，如能夠移送患者到隔離設施，情況會較理想。

抗疫的士料周五啟動200的士參與 業界︰雙倍工資相信有足夠司機

【10:53】新冠肺炎疫情嚴峻，部份確診患者留家數天仍未能入院治療或隔離，港府有計劃設專屬的士車隊，接載輕症新冠患者到醫管局豁下的指定診所。



的士車行車主協會永遠會長吳坤成在港台節目《千禧年代》中表示，現時初步有200輛的士參與計劃，並估計在星期五（18日）開始，朝8晚6運作。他解釋，由於車輛要有很多準備，包括司機會使用口罩、面罩、手套及保護衣等，預期物資會在這幾天到位。

【10:44】消息：今增4,285確診再創新高，逾3,000初步確診。

【10:00】消息指，截至昨天，在社區等候送院的初步確診及確診者人數高達12000人。

疫情｜中環郵政總局一名郵差初步確診 今明兩日關閉

【07:20】香港郵政今日（16日）表示，一名於中環郵政總局工作的郵差2019冠狀病毒病快速測試結果初步呈陽性，中環郵政總局、智郵站及郵政信箱大堂今日和明日關閉。

▼2月15日 多間醫院急症室爆棚 部份病人安置在空地▼



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病人醫院瑟縮帳篷等病床如第三世界 林鄭今晤地產商增隔離酒店

【07:00】新冠病毒疫情大爆發，令政府措手不及，患者人數超出醫療系統負荷，無法入院確診者衝向急症室，有醫院因而需在露天地方「僭建」病房，有視察過的官員形容情況如第三世界。更甚是仍有約一萬名病人要留在家「養病」，帶有播毒風險，致使不少家庭全家中招，甚至波及左右鄰里。

疫情｜下周一起由香港或台灣到澳門 須出示疫苗接種證明

【01:07】新冠疫情席捲各地，澳門政府宣布，下周一起自香港和台灣乘搭民用交通工具入境者，須出示新型冠狀病毒疫苗接種證明，或出示不適合或不能接種的醫生證明。

▼2月15日居安抗疫檢疫大廈新增名單▼



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家居檢疫大廈｜84個住所新上榜 包括順利紀律部隊宿舍第六座

【00:50】本港疫情嚴峻，周二（15日）公布新增1619宗確診個案，而初步陽性個案則高達5400宗。衛生署周二（15日）晚更新家居檢疫大廈名單，共1487個住所上榜，當中84個住所新上榜，遍佈香港多區，當中觀塘及元朗分別新增13及19個住所上榜，為全港最多。

▼2月15日強制檢測名單▼



強制檢測｜增22處 沙田區佔6幢大廈 中環越南餐廳BEP上榜

【00:45】本港新冠肺炎疫情失控，周二（15日）錄得1,619宗確診個案，初步確診人數更破記錄達5,400宗。食物及衞生局晚上公布，患者曾到訪的22地點被納入強制檢測公告。

當中沙田區（包括大圍及馬鞍山）就有6幢，包括圍封兩日發現48宗個案馬鞍山利安邨利盛樓。葵青區中葵涌就有5幢大廈上榜，區內的葵盛東邨及大窩口邨各佔兩幢。此外，亦有2間食肆上榜，包括長沙灣幸福商場意樂餐廳，以及位於中環的越南餐廳BEP Vietnamese Kitchen。

疫情｜社署向安老及殘疾院舍增派快速測試劑 員工須一日一檢

【00:40】本港疫情嚴峻，社會福利署因應最新的疫情風險評估，昨日（15日）及今日（16日）再次安排將「2019冠狀病毒病抗原快速測試劑」（快速測試劑）派遞至各安老院及殘疾人士院舍，讓院舍員工由今日起把進行快速測試的次數由現時三日一檢增加至一日一檢。

▼2月15日 明愛醫院急症在露天空地搭起帳篷安置病人▼



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指定診所Q&A｜七間診所分佈各區 需電話預約 快測陽性不適用

【00:01】七間指定診所周三開始運作：

。東區 筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓

。中西區 堅尼地城賽馬會普通科門診診所

。黃大仙區 柏立基普通科門門診所所

。觀塘區 九龍灣健康中心普通科門診診所

。荃灣區/葵青區 南葵涌賽馬會普通科門診診所

。沙田區 圓洲角普通科門診診所

。元朗區 天水圍（天業路）社區健康中心一樓

▼2月15日疫情新聞重點▼



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▼2月15日 上水清河邨清朗樓圍封檢測▼



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▼2月15日 市民搶購藥物及食物情況▼



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昨日總覽：疫情・2.15｜新增1619宗確診 百歲女人瑞、3歲女童病逝

疫情｜急症室爆滿 數十人病床上蓋毛氈露天等覆檢 明愛加隔離區

疫情｜3歲女童及100歲女人瑞今晚同不治 225死者中最小及最老

疫情｜消息︰3歲女童不治成最年輕死者 五日內兩名染疫幼童病逝

疫情│醫生料每日感染或達7000宗 兒童現咀唇發紫等應叫救護車

科興疫苗接種年齡今降至3歲 家長憂染疫成重症急為子女預約打針

疫情｜林鄭：無計劃封城 徵用3千公屋作隔離 購1億套快速檢測包

疫情｜新增1619宗確診 5400宗初陽待覆檢 衞生署補鑊加人手處理

疫情｜政府擬物色檢疫酒店隔離患者 業界︰最少可提供7000間房

初確診者滯社區 醫管局增熱線及7間指定診所支援︰冇遺忘過你哋

抗疫的士曝光 料周五啟動提供200架車 司機穿保護衣須長開車窗

接送患者「抗疫的士」料約300部 業界望重金誘司機日薪或達3000

林鄭4招疏導隔離治療 促設專屬的士車隊接求診者 擬徵大學宿舍

疫情｜林鄭月娥：向病毒投降非選項 正研經水路運送內地物資來港

跨境貨車司機染疫運輸短暫受阻 港府︰供港肉類蔬菜恢復六、七成

政界續爆疫 特首辦一職員初步陽性 無接觸林鄭及公眾

疫情｜外傭初步陽性 李家超返家自我隔離 今早曾與林鄭開行會

李家超深喉唾液樣本陰性 在家工作14日 明天視像參與立法會

疫情｜葉劉淑儀司機初步陽性 正居家隔離工作 今早無出席行會

疫情｜施永青確認住所內有人確診 未知何時可離開檢疫酒店

疫情｜逾100醫護染疫創單日新高 3歲女童留院ICU仍然危殆

▼2月15日 政府公布粉嶺皇后山邨皇溢樓及皇澄樓列作隔離設施▼



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封區｜｜華富邨華裕樓及利安邨利盛樓解封 合共發現61宗初陽個案

疫情｜梁子超倡將新確診者送隔離設施 設立初級社區醫療設施

「請各位幫手搵個姐姐出嚟」 無檢測市民收外傭初確診訊息急尋人

沙田源禾路體育館疫苗中心三醫護染疫 如常營運 當局指每日消毒

封區檢測｜上水清河邨清朗樓住戶確診污水呈陽性 晚上被圍封強檢

商台多兩播音員中招 《18樓C座》祥嫂、三姑感染 至今共三人

港鐵︰西九站兩員工初步確診 12宗快測陽性 情況惡化或減班次

機場中消防局2名消防員初步確診 12人快測陽性 45人要在家工作

湖南兩確診者凌晨從香港坐船至珠海 疑非法入境 公安或調查

確診大廈｜增400幢 太古城黃埔花園添8座 7紀律部隊宿舍新上榜

抗疫基金︱失業援助重點一覽 最快3月申請 一類人今次仍未受惠

抗疫基金6.0︱財委會通過270億元撥款 失業援助最快3月中可申請

疫情│戲院解封無期電影業陷寒冬 銅鑼灣VICTORIA戲院今宣布結業

停課｜教聯會對3.7復課不感樂觀 倡優化學校實施疫苗通行證安排

▼2月15日 政府公布將荔景邨恒景樓改作社區隔離設施▼

