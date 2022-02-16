香港郵政3員工染疫2郵局關閉消毒　醫管局120員工染疫創單日新高

新冠疫情確診人數持續上升，再有大批政府僱員染疫。今日有3名香港郵政郵務員及郵差初步確診，懲教署赤柱監獄一名懲教人員也染疫。醫院管理局有120名員工中招，創單日新高，不過沒有病人被列為密切接觸者。



▼2月16日 伊利沙伯醫院情況▼



【22:52】懲教署：赤柱監獄一名懲教人員初步確診。該名負責探訪登記服務的懲教人員於昨日接受病毒測試，今日接獲通知初步確診，最後上班日子為2月14日。與該名人員共同辦公的同事目前沒有出現病徵，懲教署已與衞生防護中心聯絡並會跟進其建議，包括安排院所內相關職員進行病毒測試，並對相關地方進行徹底清潔及消毒。因此，赤柱監獄的公務探訪服務明日（17日）將會暫停。

【20:33】土地註冊處：一名職員初步確診。該名職員在金鐘道政府合署28樓上班，負責內部法律諮詢工作，日常工作沒有與公眾人士接觸，最後上班日期為2月10日。地註冊處位於金鐘道政府合署28樓的辦公室將於明日（17日）關閉，並於18日重開。如對該處服務有任何查詢，請致電該處熱線3105 0000或發電郵至 csa@landreg.gov.hk。「綜合註冊資訊系統」網上服務的登記用戶如有帳戶管理的事項需要協助，亦可致電上述熱線。

【20:32】醫院管理局：新增超過120名公立醫院職員確診或初步確診。有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。

▼2月16日 威爾斯親王醫院架設了帳篷安置病人▼



【16:30】香港郵政：一名郵務員及一名郵差初步確診。該名郵務員於葵芳郵政局工作，最近一次上班日期為2月10日，他在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離；而該名郵差隸屬葵涌派遞局，負責葵涌興盛路、榮芳路、盛芳街及芊紅居的部分派遞工作，他最近一次上班日期為2月14日，葵涌派遞局並不對外開放。

香港郵政今日獲悉事件後，已即時安排所有與該兩名職員一同工作的人員接受病毒測試。葵芳郵政局於今日及明日關閉，市民可到就近的葵涌郵政局（葵涌邨秋葵樓地下）或葵盛郵政局（葵盛西邨第七座地下）使用郵政服務；就葵涌派遞局的個案，香港郵政已在該名郵差曾到訪派遞的處所張貼通告，以知會公眾相關情況。區內（包括葵涌、荔景、葵芳、昂船洲及馬灣）的派遞服務及智郵站服務會有所延誤。

【13:50】食物環境衞生署：一名管工初步確診。該名員工於九龍紅磡暢行道6號地下高層的辦事處上班，最後上班日期為2月12日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署於該址的墳場及火葬場九龍區辦事處（主要辦理骨灰領取及申辦許可證）在今日下午關閉，並預計於明日恢復服務。

【07:00】香港郵：一名於中環郵政總局工作的郵差2019冠狀病毒病快速測試結果初步呈陽性，中環郵政總局、智郵站及郵政信箱大堂今日和明日關閉。該名郵差最近一次上班日期為2月15日，他負責檢查於櫃位投寄的郵件及收取郵箱工作。香港郵政獲悉事件後，已安排所有與該郵差一同工作的人員接受病毒測試。

香港郵政於今日至明日關閉中環郵政總局、智郵站及郵政信箱大堂，市民可到就近的上環郵政局（德輔道中322至324號西區電話機樓1樓）或雲咸街郵政局（雲咸街69號賀善尼大廈地下）使用郵政服務。若需投寄大量郵件，市民可到中央郵件中心大量投寄櫃位（九龍灣宏展街1號）。局方就此帶來的不便，敬希市民見諒。如有查詢，市民可致電香港郵政熱線2921 2222。