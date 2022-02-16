指定診所啟用　醫管局將發布最新康復及入院定義　另設電話會診

第五波疫情嚴峻，大批初步確診市民滯留社區。醫院管理局策略發展總監李夏茵今日（16日）指，當局現時有3項支援給予等候轉送入院或社區隔離設施的市民，包括支援熱線、護訊鈴及會診服務。李提到，只持快速測試檢測陽性的人士，可獲酌情處理，並提醒收到初步確診通知要保持鎮定，但孕婦如發現胎動減少，其餘初陽者有腳步不穩、呼吸困難、排不到尿情況，要立即求醫。而初步確診者，若在滯留社區期間已康復，未來或不必送院，當局稍後會再作公布。



李夏茵表示，醫管局現時有3類支援給予初步確診人士，除了日前設立的支援熱線：1836115、及由醫護主動致電風險較高初步確診人士的護訊鈴，當局亦有會診服務。

私家醫生合等入院確診者電話遠程會診 2月底推監察平台每日滙報病徵

會診服務除了今日投入服務的7間指定診所，當局正在籌備電話會診，由私家醫生為有需要的初步確診者提供醫療建議，稍後會再有公布。另外，當局亦正與創新科技處研發監察平台，讓確診者每日滙報身體情況，醫護會適時提供建議，但平台仍在構建，料月底才有更多資訊。

指定診所今運作大致暢順 強烈建議初確者點對點到診所

李夏茵指，今日已到各指定診所視察，運作大致順利。李強調，初步確診者應先預約再到指定診所求醫，以減低社區傳播風險，同時強烈建議他們以點對點方式到診所，期間必需注意個人衞生，除了戴口罩，亦勿說話及進食。現時7間指定診所各有不同的預約電話，而一般健康資訊查詢亦可以致電另一條支援熱線，李相信足以分流。當局會監察使用量，有需要時會增加名額。

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指定診所只酌情處理快速測試呈陽性市民 李夏茵：留畀最有需要嘅人

李提到，並非所有初步確診者均需要看醫生，而是讓一些「覺得自己（情況）唔係好肯定」的市民使用。她又指，一些未有初步確診通知、或只有快速測試呈陽性的人，可獲酌情處理。

李又提到，該7間指定診所原有提供的門診服務、或疫苗接種服務會暫延，當局已通知大部分病人。該些指定診所在通風、病人分流等方面，已病相應配置，正作人員亦有合適培訓，鄰近居民不用過分擔心。

就初步確診者在等候入院期間已康復，是否仍須入院，李表示當局已就相關問題作討論，將就康復、不用入院作定義，稍後會有公布。

初陽孕婦胎動減少 患者腳步不穩呼吸難應立即求醫

李亦作出呼籲，指市民在收到初步確診通知時宜保持鎮定，在等候期間要留意自己情況，如孕婦發現胎動減少，患者有腳步不穩、呼吸困難、排不到尿等情況，要即時見醫生。

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1.保持鎮定，每日留意自己身體情況

2.若有嚴重情況，如孕婦發現胎動減少，患者有腳步不穩、呼吸困難、排不到尿等情況，要即時見醫生

3.一般健康資訊可致電支援熱線：1836115（服務時間：星期一至日早上8時至晚上10時）

4.前往指定診所求診前必須預約；只持有快速測試的人士若有需要求診，可獲酌情處理，但前往診所前同樣必須預約