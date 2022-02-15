指定診所Q&A｜七間診所分佈各區　需電話預約　快測陽性不適用

第五波疫情未受控，公立醫院使用量達九成，已達接受上限，大批初步確診及確診患者滯留社區，等候入院或到社區隔離設施。醫管局今宣布設七間指定診所，並於周三（16日）明日投入服務，為有初確診通知、正等待入院的病人提供治療。

想知道哪類患者才可以到指定診所求醫？快速測試陽性患者是否可用？《香港01》整理多個關於指定診所的問題，一一為讀者解答。



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7間指定診所地址

答：7間指定診所分布各區，其中在香港區有兩間，九龍區亦有兩間，新界區則有三間。

・筲箕灣賽馬會普通科門診診所

地址：筲箕灣柴灣道8號一樓；診所電話：2560 0211；預約電話：3157 0077

・堅尼地城賽馬會普通科門診診所

地址：堅尼地城域多利道45號；診所電話：2817 3215​​；預約電話：3543 5088

・柏立基普通科門診診所

地址：新蒲崗太子道東600號；診所電話：2383 3311；預約電話：3157 0113

・九龍灣健康中心普通科門診診所

地址：九龍灣啟仁街9號一樓；診所電話：2116 2812；預約電話：3157 0678

・南葵涌賽馬會普通科門診診所

地址：葵涌葵盛圍310號；診所電話：2615 7333；預約電話：3157 0102

・圓洲角普通科門診診所

地址：沙田插桅杆街29號地下；診所電話：2647 3383；預約電話：3157 0995

・天水圍（天業路）社區健康中心

地址：天水圍天業路3號一樓；診所電話：3124 2200；預約電話：2469 9222

資料來源：醫管局

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什麼人才可以去指定診所？

答：持有初步確診通知、並正等入院的病人，當他們出現輕微感染病徵，如喉嚨痛、發燒等，希望就相關病徵尋求治療，可先經電話預約，到鄰近的指定診所。

快速測試陽性，是否可以去指定診所？

答：不可以。快速測試陽性患者，依然需要做政府指定的測試確認

政府呼籲快測陽性的市民，讓親友取樽，做深喉唾液測試，但醫管局並無回應市民連日搶不到樽的問題。

開診時間？

答：7間指定診所的服務時間為周一至周日早上9時至下午1時、及下午2時至5時，公眾假期亦提供服務。

如何前往？

答：運房局稍後會有相關安排，據政府在今日較早時間發布的清息，當局正與的士業界探討為有關人士安排專車前往「指定診所」。

可得到什麼治療？

到診時，醫生會按患者的臨床情況作適切治療，主要是針對輕微感染病徵，如喉嚨痛、發燒等的治療。若然病人情況嚴重，醫生亦會安排病人到醫院進一步治療。

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指定診所治療後康復，是否要去醫院？

答：患者仍然需要按現有機制等候入院或送往社區隔離設施，惟稍後當局會再商討處理方法。

若然只是想問醫療意見，要直接預約再到指定診所問醫生？

答：不用。

醫管局新設熱線，快速測試陽性市民是否可用？

答：周二疫情記者會上公布醫管局電話熱線1836115。無明確表明快速測試陽性患者是否適用，醫管局表示，初步確診正在等候送院的患者，若想問醫療意見、或關於感染控制的問題，均可致電熱線。該熱線服務時間為每日上午8時至晚上10時。

若然患者出現嚴重徵狀，急症室現時爆滿，可以改去指定診所？

答：不建議，指定診所是為有輕微感染病徵的初步確診病人而設，嚴重病人都是要安排入院。建議患者在家等待期間要注意身體情況，宜每4小時量度體溫，若然發燒、感到不適，有氣促、抽筋，要立即致電999熱線，盡快由救護車送院求診。

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