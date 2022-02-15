初確診者滯社區　醫管局增熱線及7間指定診所支援︰冇遺忘過你哋

第五波疫情幾近失控，醫療系統超負荷，大量染疫市民在社區滯留等候送院。醫管局總行政經理何婉霞今（15日）表示，醫管局已設立電話熱線：1836115，以及7間指定診所支援初確診患者，解答等待入院確診病人的查詢。7間指定診所遍佈各區，將於明日開始服務，以協助有初確診通知，尚等待入院病人。



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醫管局總行政經理何婉霞表示，已為初步確診患者設立電話熱線，電話號碼為1836115。以解答病人有關醫療及感染控制問題。她指出，接聽同事會透過電話為病人提供支援，熱線每日上午8時至晚上10時運作。

醫管局稱，現時公院使用量達9成，已經到達接受上限，近日都不斷從公院集中人手資源，優先接收長者、小童。何婉霞稱，「我哋冇遺忘過你哋每一位」，指醫管局將用不同方法支援患者。

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7間指定診所 每日設1,000預約額

另外醫管局亦設立7間遍佈多區的指定診所，支援有徵狀的初確診患者。指定診所將於明日開始服務，協助有初確通知、尚等待入院病人。診所開放時間從周一至日，上午9時至1時、下午2時至5時，公衆假期正常運作。預計每日設1千個預約額，將來或會因應使用情況有所調整。

何婉霞表示，運輸及房屋局正研究利用特定交通工具，接送病徵輕微病人來往診所。如病人在指定診所中發現病情嚴重，或會即時送院；如於指定診所階段已康復，衞生署會再討情況，或會毋須入院。

醫管局強調，診所為初步確診病人而設，患者在家等待期間要注意身體情況，發燒需每4小時量體溫，如感突然不適、氣促抽筋，家人留意到病人神智不清，要立即到急症室求診。

7間新冠初步確診病人指定診所資料：



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