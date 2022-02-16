疫情│何栢良：估計逾萬名患者滯留社區　建議留家14日較安全

新冠肺炎疫情擴散，消息指本港今日（16日）確診個案4,285宗創新高。港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台節目《千禧年代》中表示，疫情在過去一星期發展迅速，估計期間已有1.7萬名陽性患者，扣除已送入治療設施的約3600多人，估計仍有一萬多名新冠患者在社區滯留。據醫管局初步統計，現時有約一成需入院患者是65歲以上，估計有1,000多宗長者需要送院接受一定程度治理，當中不少長者未接種疫苗，相信陸續會有重症出現，屆時深切治療部等需求將會上升。



港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良表示，現時的私人醫療機構新冠病毒檢測技術已運作得非常成熟，同時已經衞生署檢視流程，認為患者經兩次測試屬陽性，就不需要再由衞生署覆檢，以紓緩現時確診個案滯後問題。另外，醫管局指定診所啟用後，相信只可處理到部分患者的需求，但越來越多新增個案下，遠遠追不上疫情發展，建議當局善用科技，統籌醫護人員，如醫生或護士，經視像為家居患者評估，經速遞運送藥物。

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對於確診患者因隔離設施需求緊張而需要留家等候，他提醒相關人士要加強防範，不要打開在天井位置的窗戶，廁所及廚房開抽氣扇時，門口要留有罅隙，以免造成負壓，將乾涸渠管內帶病毒經空氣帶入屋內。

何認為，部分新冠患者等待入院期間，以快速測試包驗出陰性，結果有可能因採樣手法不正確而有假陰性，未必可靠，患者在首次驗出陽性後第8天一般再無傳染性，較為穩妥做法應在家中隔離14天。

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另外，何說，本港有726萬人適合接種疫苗，但仍有161萬人未有接種過一劑疫苗，當中兒童接種疫苗情況不理想，認為政府應總動員統籌私人醫療人員組織外展隊到學校、安老院舍、兒童院舍接種新冠疫苗，盡快在4至6星期為未接種疫苗的人打針，連同打第二針及第三針，目標是接種1000萬劑。他認為，若短時間內推高疫苗接種比例，以外國經驗，對壓低疫情有好大幫助。