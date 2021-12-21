Omicron︱潛伏期約為3天　何栢良：登機前核酸檢測應收緊至24小時

本港的新冠肺炎Omicron個案持續增加，港府昨晚公布多項收緊措施，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天（21日）在電台節目表示，港府在昨天才宣布將英國升級為「加強監測A組地區」是「比較遲」，對香港帶來一定風險。他稱，Omicron變種病毒的潛伏期約為2至3天，因此安排這類入境者首四天到竹篙灣檢疫，相信日後有大概一半的Omicron個案能在首四天找出。不過，他認為登機前核酸檢測時限定於48小時內仍可能會走漏個案，建議收緊至24小時內。



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何栢良在港台節目《千禧年代》表示，香港過去四、五天的Omicron個案比起一周前有所增加，雖然都屬輸入個案，但因為英美等地Omicron個案逐漸成為主流，加上未來一周將有節日，他相信北半球新增確診的個案將會明顯上升，而近期較多人回港，本港Omicron個案亦會繼續不斷增加。

港府昨晚宣布「加強監測A組地區」的入境者，需在竹篙灣檢疫中心先隔離4天，再轉到檢疫酒店，比起早前要求的7天為短，政府解釋是因為本港所有Omicron個案都能在抵港三天內找出。

何栢良認為外國的數據顯示Omicron潛伏期為2至3天，比起其他變種病毒的4至5天為短，相信日後有大概一半的Omicron個案能在首四天找出。而將入住竹篙灣的日數要求由7天減至4天，相信會多了70%的人士可以入住。

不過，他認為登機前核酸檢測時限定於48小時內仍可能會走漏個案，建議收緊至24小時內。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

對於港府在昨天才宣布將英國升級為「加強監測A組地區」，他認為早前未有收緊，或為了方便港人子弟回港過節，但對防疫並不理想，會增加風險，過去數天相關個案亦增加，港府或擔心再有個案流入社區，可能影響通關，故宣布收緊做法。