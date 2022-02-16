封區檢測 | 耀安邨耀平樓、東涌滿和樓污水呈陽性　今午圍封檢測

第五波疫情持續擴散，政府今午（16日）公布，由於沙田耀安邨耀平樓及東涌滿東邨滿和樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故決定分別在下午一時及二時起將大廈圍封，居民須分別於下午十時和九時前接受檢測接受強制檢測，預料最快明日（17日）下午約一時及中午十二時解封。



沙田耀安邨耀平樓今日下午一時起圍封檢測。（資料圖片）

政府表示，沙田耀安邨耀平樓和東涌滿東邨滿和樓排放的污水樣本對病毒呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定在下午一時及二時將涉事大廈列為「受限區域」，大廈內的人士須接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午十時及九時前接受檢測。目標是爭取於明日下午約一時及十二時完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果。

另外，任何在2月3日至今日，曾身處上述兩幢大廈超過兩小時的人士，即使在封區期間不在大廈內，亦須於周五（18日）或之前接受強制檢測。由於涉及變種病毒，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須檢測。

▼2月15日 上水清河邨清朗樓圍封檢測▼

