新冠肺炎｜西安封城孕婦流產悲劇成警鐘　廣西蘇州設「黃碼醫院」

疫情下孕婦、嬰幼兒、慢性病患者如何就醫成為難題。此前內地疫情最嚴重的廣西百色市德保縣，2月6日起宣布啟用醫院為「黃碼醫院」，為健康碼為紅碼、黃碼的患者開通綠色通道，，2月14日蘇州也宣布新增9家黃碼定點醫院。



據德保縣新冠肺炎疫情防控工作領導小組指揮部通告，自2月6日起，德保縣已經啟用縣婦幼保健院為「黃碼醫院」，為健康碼為紅碼、黃碼的患者（疫情重點防控人群，包括確診者、無症狀感染者、疑似病例、密切接觸者和次密切接觸者）開通綠色通道，提供血液透析（洗腎）、孕產婦分娩、腫瘤放化療、嬰幼兒診療及其他急危重症等特殊診療服務，滿足管控區等區域內紅、黃碼居民看病就醫需求。

廣西德堡縣並非設黃碼醫院的先例，去年12月陝西疫情爆發，陝西省為保障封控區、管控區群眾常規診療需求，共設立2家黃碼醫院和3個黃碼病區。2月5日傳出有確診病例的河北也緊急增設黃碼醫院，2月14日，蘇州也宣布新增9家黃碼定點醫院。



設立黃碼醫院 避免重演西安孕婦流產悲劇

陝西西安因疫情嚴峻，去年12月開始封城，今年1月4日，有產婦家屬在微博發文稱，其懷孕8個月的小姨因腹痛到醫院求診，但因核酸問題無法入院，結果在門口等待期間大量出血，最終流產。其後又有一名孕婦發文，指出自己在警員護送下去醫院就醫但多家醫院拒收，最後失去孩子。



此外，西安也曾有20個尿毒患者因為社區封控而無法就醫，其中部分症狀較嚴重的患者因一周要洗腎三次，卻已經四天沒做，出現「胸悶、小腿浮腫」等症狀。

內媒《光明日報》指出，疫情至今兩年有餘，從最初的混亂，到現在的相對有序，摸索出不少經驗。設立黃碼醫院就是在疫情散發背景下，合理保障封控區、管控區民眾常規診療需求、防止交叉感染的一項便民舉措。

報道提到，一些慢性病和突發疾病，比如血液透析、癌症放化療需要持續有效治療，而諸如孕產婦分娩、嬰幼兒診療也是客觀存在的就醫需求。不因一地一時的疫情而使整個醫療系統停擺，是醫療的底線。