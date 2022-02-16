公務員事務局一般職系處長陳信禧初步確診　負責物色打針場地

第五波疫情一發不可收拾，今日料再增逾4,000宗確診個案，已擴至全港各行各業。公務員事務局表示，一般職系處長陳信禧初步確診，主要在政府總部西翼7樓上班，亦有與承辦商會面，協助物色合適場地作疫苗接種工作。



公務員事務局一般職系處長陳信禧（左一）曾於疫情初期到檢測站視察。（政府新聞處圖片）

公務員事務局表示，一般職系處長陳信禧初步確診，指他在政府總部西翼七樓上班，最近一次上班日期為昨日，即2月15日。

陳信禧除日常主要在辦公室工作，亦曾到辦公室以外地點與承辦商會面，協助物色合適場地作疫苗接種工作。局方指，他工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒。

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食環署員工初步確診 墳場及火葬場九龍區辦事處關閉

食環署一名管工亦初步確診，最後上班日期為2月12日，在九龍紅磡暢行道6號地下高層的辦事處上班。因應事件，食環署於該處的墳場及火葬場九龍區辦事處（主要辦理骨灰領取及申辦許可證）在今日下午關閉，並預計於周五（18日）恢復服務。市民如欲申辦相關服務的許可證，要改往跑馬地黃泥涌道1號J的墳場及火葬場香港區辦事處辦理，而火化及土葬服務則不受影響。