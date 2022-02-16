新冠疫苗｜養和、港大研究：98%疑對疫苗過敏的求診者都適合打針

養和醫院與香港大學醫學院一項研究發現，在逾千宗接受疫苗過敏安全評估的個案中，近98%因有過敏病史而被認為可能對新冠疫苗會產生過敏的求診者中，經免疫及過敏病科專科醫生評估後，認為都適合接種新冠疫苗。換言之，只有約2%人是不適合打針。



養和醫院與港大醫學院最近一項研究顯示，近98%因有過敏病史而被認為可能對新冠疫苗會產生過敏的求診者，經免疫及過敏病科專科醫生評估後為適合接種新冠疫苗。（資料圖片）

研究是由港大醫學院內科學系臨牀助理教授、免疫及過敏病科專科醫生李曦，與養和醫院免疫及過敏病科專科醫生及港大醫學院內科學系名譽臨床教授李德康共同領導，在2021年2月至6月期間，於養和醫院過敏病科中心及醫院管理局港島西聯網疫苗過敏安全門診進行，評估及分析首批共1127名求診者的可用醫療記錄。

研究結果顯示，經免疫及過敏病科專科醫生評估後，接近98%（1102 名）的求診者均適合接種新冠疫苗。在獲建議接種疫苗、並於接受過敏評估後可聯絡的求診者中，超過 80%表示他們已經接種新冠疫苗，並在接種後沒有出現嚴重過敏反應；而其餘求診者在研究進行期間暫未接種新冠疫苗。

適當的指引有助避免不必要的接種延誤

李曦表示，曾有過敏性休克或有多種藥物過敏病史，並有哮喘、濕疹、食物敏感、鼻炎或蕁麻疹併發的病史，與可否接種新冠疫苗並無關聯。綜合醫學數據，已建議將「過往對非新冠疫苗（或相關輔料）有嚴重過敏反應者」，以及「多種藥物過敏反應病史」和其他併發的敏感症狀於新冠疫苗接種的「禁忌症」列表和「特別注意事項」中刪除，這與現時英國和新加坡等其他國家的疫苗接種指引準則一致。

他稱，新冠疫苗對大部分曾被視為有較高風險會出現疫苗相關過敏症狀的人士均是安全，而不必要的轉介不但令疫苗過敏安全門診的個案急增，求診者的輪候時間延長，更可導致懷疑有疫苗過敏的人士延誤接種疫苗。

李德康指出，為提升評估效率及避免不必要的疫苗接種延誤，期望基層醫療及家庭醫生能按照衞生署及香港過敏科醫學會提供的客觀臨床準則，為有過敏病史患者進行初步評估，亦希望醫生們與免疫及過敏病科專家繼續保持緊密協作。

▼2月15日 明愛醫院急症在露天空地搭起帳篷安置病人▼

