新冠肺炎｜幼童染疫令人關注　為何家長仍害怕讓子女接種疫苗？

新冠肺炎疫情持續，Omicron變種雖然殺傷力較過去變種低，但感染能力大增，讓一些決定「與病毒共存」的國家面臨難題：年輕的青少年接種率不高，5歲或以下的幼童更是未有疫苗接種，讓他們成為今天疫情的最大隱憂。

但另一方面，即使今天各國政府批准所有人，包括嬰兒也可接種新冠疫苗，會有多少家長會願意讓子女接種？



根據美國凱撒家庭基金會（KFF）最近的一項調查，只有27%的受訪家長，會積極讓其5至11歲的子女接種新冠疫苗。30%的家長表明「絕對不會」，餘下的是猶豫，會先觀察再決定。

這會是一個有趣的數字，兒童口服輪狀病毒疫苗（Rotateq）在2006年獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准，在嬰兒身上接種疫苗。輪狀病毒會導致嬰孩嘔吐及嚴重腹瀉，但致命性較新冠肺炎低。FDA顧問成員，著名兒科醫生奧菲特（Paul Offit）表示，家長對Rotateq的抗拒也沒有如新冠疫苗的大。

圖為2021年11月，美國維珍尼亞州安嫩代爾一間兒童中心，醫護人員正在為小童接種新冠疫苗。（Getty）

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）數字，超過90%的24個月或以下的幼童接種了國家規定的疫苗，包括麻疹、腮腺炎和德國麻疹，近93%的幼童至少接種了3次的小兒麻痺症疫苗。

那為什麼父母在新冠疫苗上猶豫不決？對許多人來說，是與新冠疫苗的熟悉程度有關，很多人會認為新冠疫苗是2020年才生產的東西，和上世紀1960年代開發的麻疹、腮腺炎等疫苗不同。同時儘管今天較1960年代更容易獲得疫苗資訊，但在社交媒體和互聯網真假訊息泛濫下，更容易讓人變得無所適從。

對疫苗的「未知」

KFF的研究指出，家長最大擔憂是疫苗潛在的未知長期影響和嚴重副作用。美國兒科學會前任主席戈薩（Sally Goza）表示，因有太多的錯誤訊息，令父母感到困惑：「他們聽說疫苗研發很倉促，只是緊急使用授權，沒有獲得完全認可，他們不明白這意味着什麼。」

緊急使用授權（EUA）是美國FDA在疫情緊急的情況下，批准使用藥物的一種授權。儘管緊急授權的使用不如「完全認可」的藥物長達數年的認證，但同樣通過3次的臨床實驗，在提供可靠數據和風險檢視後，才予以批准的。緊急授權只是時間上的縮短，並非降低安全標準。

圖為圖為2021年11月，美國維珍尼亞州安嫩代爾一間兒童中心，有學童展示已接種的膠布。（Getty）

與信任政府和醫療機構有關

奧菲特表示，疫苗的接種亦與信任有關，對政府與醫療機構的信任，同樣是推高疫苗接種率的關鍵。在1940年代後期，小兒麻痺症在美國非常普遍，1955年疫苗正式面世，並開始大規模接種。同年發生了災難性的「卡特事件」，由卡特藥廠（Cutter，現已被拜耳收購）生產的疫苗錯誤使用活苗而非減活疫苗，導致近4萬名兒童感染小兒麻痺症，164人永久殘廢，10人死亡。

但事件過後，疫苗接種運動如火如荼地進行，並成為今天最普遍接種的疫苗之一，小兒麻痺症今天在美國已幾乎完全消失。

今天，反疫苗運動正在發展並高度政治化。KFF在2020年的數據顯示，特別在共和黨人對 CDC及政府官方消息的信任度正在下降。同類研究亦顯示，與民主黨人相比，共和黨人更有可能相信疫苗錯誤訊息。

父母的保護子女本能

不過奧菲特認為，政府的辯論不會在父母會否為孩子接種疫苗上起主導作用，更影響他們的，是給予孩子接種疫苗帶來的「未知」。且很多時候，父母其實已接種了疫苗，但基於對孩子的保護，避免讓孩子接種。

美國精神病學協會兒童、青少年及其家庭委員會主席夏皮羅（Gabrielle Shapiro）表示，這是為人父母的本性，想着「讓自己成為接種疫苗後出現副作用的人」，同時得以免疫，保護子女。

因此，鼓勵父母與醫護人員傾談，向父母提供正確訊息，解除疑慮，會是推動年輕青少年及幼童接種新冠疫苗的最佳方法。