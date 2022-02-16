15人香港偷渡珠海擴散疫情案情曝光　東涌上船　曾在柴灣食肆打工

情人節（2月14日）凌晨，15人從香港偷渡至珠海，導致內地疫情擴散，廣州和湖南郴州分別各有2人確診。內地正追蹤偷渡人員，更多細節曝光，案情指15人從東涌碼頭上船，「彼此緊靠」，其中一人曾在柴灣的餐廳做廚房工作。



東涌碼頭。（資料圖片 / 余俊亮攝）

有蛇頭接應 一人曾在柴灣泉記飲食工作

廣東省惠州市博羅縣發出內部公告，稱「珠海偷渡事件」的15人中，有2人惠州市博羅縣龍溪街道，包括分別為梁武雄（廣東省茂名信宜市人）、李華冠（廣西自治區崇左市天等縣人），李曾在香港柴灣泉記飲食後廚工作，是梁的妹夫。

情人節凌晨上船 彼此緊靠

當局亦發布二人偷渡到細節，指2月14日凌晨3至5點，從東涌碼頭上船，船上15人「彼此緊靠」；到5點30至40分，在珠海斗門上岸，乘搭蛇頭安排的車輛到珠海的巴士站，之後搭車到惠州市博羅縣龍溪街道，約在中午12點41分抵達。

目前博羅縣龍溪街道五條村需要全員核酸檢測。

惠州市博羅縣龍溪街道五條村需要全員核酸檢測。（惠州發布）

湖南公安偵查兩確診者

另外15人偷渡者中，二人自行駕車到湖南省郴州市後確診。郴州市公安局今日發布公告，二人涉妨害傳染病防治罪等罪名，被公安機關立案偵查。

二人從香港偷渡到珠海，駕車到湖南省郴州市後確診。郴州公安局立案偵查。（郴州公安）

兩女子廣州確診 曾訪名店、長隆

有兩名偷渡者，到廣州後確診，二人分別為21及23歲女性，曾到天河區太古匯LV、DIOR等名店，以及長隆歡樂世界。太古匯、長隆今日繼續封閉消毒。

懸賞打擊偷渡 組織民兵、漁船堵截

因應有人從香港偷渡回內地確診，珠海市疫情防控指揮部發布指示，打擊偷渡，組織民兵、漁船堵截，並懸紅獎勵，每抓獲一船，獎勵十萬元人民幣。

據了解，深圳亦有相關懸紅打擊偷渡的措施。

2022年2月16日，廣州公布二人從香港入境確診。（廣州衛健委）