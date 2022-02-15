兩人疑凌晨從香港偷渡至珠海　自駕至湖南確診　內地懸紅打擊

香港疫情嚴峻，部份人回內地後確診。湖南省郴州市周二（15日）公布，有兩人在情人節（2月14日）凌晨4點，從香港坐船入境到廣東省珠海市後，再跨省自駕到湖南，入住酒店後確診。目前內地全面封關，二人如何在凌晨從水路入境珠海？為何可免隔離？不少人懷疑是非法入境。郴州市疫情防控辦職員指，仍在調查原因，或需公安介入，並確認二人是湖南籍人士，非香港居民。

珠海市疫情防控指揮部發布指示，打擊偷渡，組織民兵、漁船堵截，並懸紅獎勵，每抓獲一人或一船，獎勵十萬元人民幣。



內地全面封關，香港至珠海斗門的水上航班已全面停航。（珠海市斗門區政府網站圖片）

不過目前內地全面封關，香港到內地只能陸路入境深圳或珠海，除非獲內地當局豁免，否則從香港入境內地，必須經過嚴格的「14+7」隔離。

湖南省郴州市疫情防控辦公室，周二（15日）發稿：「郴州報告2例香港返郴人員新冠肺炎確病例」。

湖南兩確診者，從香港入境珠海後，自駕回湖南省郴州市，在郴州市第一人民醫院南院確診。（網上圖片）

郴州疫情辦回應《香港01》：兩確診者為湖南籍

新聞稿指，肖某、鄧某康昨日凌晨4時從香港坐船，早上約5、6時到達廣東珠海市斗門區，其後從珠海自駕私家車，到湖南省郴州市第一人民醫院南院接受核酸檢測，期間入住醫院，曾購買飯盒和香煙。

新聞稿並無公布二人身份，以及如何入境。《香港01》記者致電郴州市疫情防控辦查詢，職員確認，二人是湖南籍人士，並非香港居民。至於如何入境，為何會在凌晨4點入境，是否涉及非法入境，為何入境後可免隔離，或需要公安調查。

二人從香港入境珠海後，自駕到湖南郴州後確診。湖南省郴州市政府，2月15日發布二人的活動軌迹。（郴州發布）

內地懸紅打擊偷渡 獎勵十萬元

珠海市疫情防控指揮部發布指示，指「香港疫情嚴峻，我市面臨偷渡疫情輸入風險極高」，將有三個措施打擊：

1. 廣泛發動基層組織、群眾、民兵、漁民，晚上8點至次日早上8點，開展海河岸線無縫巡邏。

2. 積極發動群眾舉報偷渡相關線索，並給予獎勵，每抓獲一名偷渡相關人員，獎勵一萬元人民幣；每抓獲一艘或一輛偷渡交通工具，獎勵十萬元人民幣。從即日起試行一個月（2月15日至3月15日）。

3. 各區對參與巡邏人員按日給予適當補助。

據了解，深圳亦有相關懸紅打擊偷渡的措施。

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