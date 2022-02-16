15人情人節從香港偷渡到珠海致疫情蔓延　2人湖南、2人廣州確診

香港疫情嚴峻，有人從香港偷渡回內地，導致疫情擴散。消息指，15人在情人節（14日）凌晨4點多，從香港偷渡至珠海，已導致2人在湖南省郴州市、2人在廣東省廣州市確診。



偷渡者踪迹遍布廣東、湖南、福建三省

消息指，2月14日凌晨，有15人從香港偷渡至廣東省珠海市入境，目前當局已追蹤到12人，涉及廣東省廣州、深圳、佛山、東莞、惠州，以及湖南省、福建省。

目前，該批偷渡人員中，已有2人在湖南驗出陽性、2人在廣州驗出陽性。

2月15日，廣州市天河區太古匯商場DIOR緊急消毒。

二人廣州確診 去過名店、長隆

廣州衛健委周三（16日）公布，兩名分別是21和23歲女子，周一（14日）凌晨從香港入境，回到廣州後確診。二人曾經到天河區太古匯LV、DIOR等名店，花都區希爾頓酒店，番禺長隆歡樂世界，南沙區的酒店。

周二（15日）長隆歡樂世界緊急關閉消毒。

2022年2月16日，廣州公布二人從香港入境確診。（廣州衛健委）

廣州昨夜記者會 無透露二人從香港入境

廣州市周二晚上8點突然召開疫情記者會，交代上述二人行蹤，但只稱二人從「外市」入穗，並無透露二人從香港入境，以及偷渡事宜，直至周三早上的新聞公告，才首次公開二人從香港入境。

二人從香港入境珠海後，自駕到湖南郴州後確診。湖南省郴州市政府，2月15日發布二人的活動軌迹。（郴州發布）

湖南確診者 偷渡後跨省自駕

而湖南省郴州市在周二（15日）公布，有兩人在情人節（2月14日）凌晨4點，從香港坐船入境到廣東省珠海市後，再跨省自駕到湖南郴州後確診。

湖南省郴州市疫情防控指揮部工作人員，回應《香港01》記者查詢時確認，二人是湖南籍人士，並非香港居民。據了解，公安正介入調查二人如何入境。

兩名湖南籍人士，從香港偷渡至珠海後，駕車至湖南，在郴州市第一人民醫院南院確診。

懸賞打擊偷渡 組織民兵、漁船堵截

因應有人從香港偷渡回內地確診，珠海市疫情防控指揮部發布指示，打擊偷渡，組織民兵、漁船堵截，並懸紅獎勵，每抓獲一船，獎勵十萬元人民幣。

據了解，深圳亦有相關懸紅打擊偷渡的措施。