員工確診｜何栢良倡僅除罩共膳等高風險同事需留家　自我檢測7天

疫情嚴峻，不少僱主或管理層要面對公司有員工確診應如何處理問題，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日(16日)在商台節目《在晴朗的一天出發》指出，預期一周後香港可能面對每日有一萬人確診的情況，公司如有一人確診便停運未必可行，

他建議檢測陽性員工可按政府現時指引，留在家中等候確診及進一步治療指示，屬於高傳染風險同事例如坐附近或曾一起除口罩用膳，則應安排在家工作，並連續7日進行自我快速測試，至於低風險同事則可在快速測試陰性後照常上班。



一人確診便停運未必可行 接觸患者較多同事在家工作可減公司衍生傳播鏈

公司一旦有人確診，何栢良指出，最重要是有效控制源頭，除確診者應留在家中，接觸較多或曾有除口罩接觸的同事可在家工作及每日做快速檢測：「發病風險最高係頭嗰7日，特別係頭嗰三、四日，係家居裡面做檢測連續做7日，就可以減少係公司裡面衍生傳播鏈問題。」

何栢良建議公司內高風險同事可在家工作及連續7日做快速檢測。（資料圖片）

非高風險同事快速檢測陰性可上班 惟需做好個人防疫措施

至於其他非高風險同事，何建議返工前做快速檢測，陰性可照常上班，在公司內要注意戴好口罩及做好各種防疫措施。何又稱，香港工作人口已打一針已接近九成，在公司內大部分成年人應已打兩針，雖然並非指病毒不會在公司傳播，但即使感染重症機會可減到好低，公司內的主要傳播風險是有人口罩戴得不好，「好似除口罩食煙，戴咗又兩個鼻哥窿露出來，呢啲行為容易產生同事之間傳播」，他建議公司的茶房及洗手間做好預防及消毒措施，員工都戴好口罩，可將傳播風險減到最低。

另外，對於確診患者因隔離設施需求緊張而需要留家等候，或大廈內有人確診，何栢良提醒要做好防範措施，例如不要打開在天井位置的窗戶，廁所及廚房開抽氣扇時，門口要留有罅隙或開門，以免造成負壓，將乾涸渠管內病毒經空氣帶入屋內。