確診大廈｜增686幢深水埗居冠　跑馬地比華利山、天后柏傲山入榜

確診數字持續上升，據衞生防護中心最新上載的確診患者居住大廈，昨（15日）新增686幢，新增數字是周一（14日）393幢的1.7倍。當中確診大廈增加最多的是深水埗區，有116幢大上榜，包括港鐵南昌站上蓋匯璽2座、「西九四小龍」之一的荔枝角碧海藍天2座，而該區多條屋邨的疫情亦有擴散跡象，包括石硤尾邨再多8座上榜、蘇屋邨亦多4座有住戶「中招」。

多個大型私人屋苑或豪宅同樣上榜，包括跑馬地比華利山G座、天后廟道柏傲山、太古城的個案亦擴散到泰山閣、雅蓮閣及燕宮閣3座大廈。

另外，繼周一教育大學柏立基堂有人染疫外，昨日理工大學學生宿舍亦上榜；另有4幢紀律部隊宿舍有住戶確診。



2月15日確診患者居住大廈



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深水埗超越元朗處榜首 包括「西九四小龍」碧海藍天2座

深水埗超越元朗區，成為疫情重災區，昨日新增116幢大廈上榜，過去14日合共有380幢大廈有住戶染疫，是全港18區之冠。新增的大廈包括港鐵南昌站上蓋豪宅匯璽2座、荔枝角四小龍之一的碧海藍天2座，而早前已有多宗確診個案的美孚新邨，再有3座上榜，1期百老匯街15-17號、3期百老匯街88-90號和8期百老匯街118-120號，合共有11座上榜。

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石硤尾邨多8座有住戶染疫 蘇屋邨全邨13座有10座上榜

該區亦有多條屋邨出現擴散跡象，石硤尾邨再有8座有住戶確診，包括19、20、23座、美如樓、美柏樓、美益樓、美盛樓、美薈樓，連同之前上榜的7座，過去14日共有15座有住戶染疫；長沙灣蘇屋邨亦再擴散多4座，包括百合樓、海棠樓、壽菊樓和蘭花樓，過去14日累計有10座出現確診者，換言之，僅餘3座未有住戶染疫。

Park Yoho 及Yoho Midtown多座榜上有名

元朗繼續成為疫區，再有88幢上榜，增幅排第二，位於米埔和生圍的豪宅加州花園的偉仕居和爵仕居都出現確診者，較之前的2幢再增2幢洋房；錦田的PARK YOHO亦有兩幢上榜，包括Park Yoho Genova 16B座和Milano 35A座，而元朗西鐵站上蓋的Yoho Midtown M1和Ｍ2座亦榜上有名。

荔景紀律部隊宿舍1座及上水紀律部隊宿舍B座有人確診

私人住宅外，再有4幢紀律部隊宿舍上榜，包括荔景紀律部隊宿舍1座、上水紀律部隊宿舍B座、順利紀律部隊宿舍6和7座。另外，繼前日在教育大學柏立基堂有人染疫外，昨日理工大學學生宿舍亦上榨。

其他區方面，包括跑馬地比華利山G座、中半山麥當奴大廈、天后廟道豪宅柏傲山、太古城3座大廈，泰山閣、雅蓮閣燕宮閣等亦上榜。