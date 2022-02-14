確診大廈｜增249幢　元朗加州花園月桂徑、大角咀帝峰皇殿1座上榜

第五波疫情持續持續大爆發，確診者遍布港九新界，根據衞生署昨日（13日）更新的患者居所列表，單日再新增249幢大廈，元朗區佔最多，有43幢大廈「上榜」，其次是深水埗及沙田區，分別有36及25幢。



確診大廈名單包括大埔「半新盤」天鑽8座、元朗大型洋房屋苑加州花園月桂徑、奧運站帝峯．皇殿 1 座等。另外，上水已婚警察宿舍也出現確診者。



根據最新確診患者大廈名單，元朗單日新增43幢大廈，私樓包括加州花園月桂徑、Wetland Seasons Park 6及22 座、朗庭園 3 座、嘉湖山莊樂湖居 4 座及5 座、御豪山莊 8 座等。上榜公屋方面，包括天晴邨晴彩樓、朗屏邨繡屏樓及水邊圍邨康水樓等。

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至於深水埗及沙田區，各單日新增36及25幢，沙田雅典居 9 座、新港城 1 期 B 座、沙田第一城 5 座、深水埗畢架山花園 1 期 3 座及喜薈 2 座均有住戶中招。兩區也有多座屋邨出現確診個案，包括富昌邨富誠樓及富怡樓、白田邨田心樓及麗田樓、沙角邨美雁樓、瀝源邨祿泉樓等。

另外，上水已婚警察宿舍、香港東涌福朋喜來登酒店、悅品海景酒店也出現確診者。

▼2月13日 馬鞍山利安邨利盛樓圍封檢測▼



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