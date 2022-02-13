確診大廈｜增111幢　重慶大廈兩座上榜　盈翠半島首現患者

本港疫情持續嚴峻，確診患者遍布多區。根據衞生署昨日（12日）更新的患者居所列表，單日再增111處地方上榜，當中以深水埗及油尖旺區並列首位，各佔15幢大廈中招；劏房林立及有賓館的尖沙咀重慶大廈；青衣盈翠半島首上榜，患者居第9座。此外，荔景紀律部隊宿舍2座、樟木頭老人度假中心亦有確診個案。



▼2月12日 新增有確診者居住大廈▼



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深水埗增愛海頌5座等15座

根據最新確診患者大廈名單，在深水埗區單日新增15幢大廈上榜，包括置豐閣、麗翠苑麗棋閣、李鄭屋邨廉潔樓、楓華樓、美孚新邨8期百老匯街98-100 號、寶田大廈、白田邨心田樓，以及近期新盤愛海頌5座等。

至於同樣有15幢大廈中招的油尖旺區，新增重慶大廈B座及E座中招，而利奧坊．凱岸1座亦有居民染疫。

尖沙嘴重慶大廈B座及Ｅ座均有居民中招。（資料圖片 / 張嘉敏攝）

元朗溱柏、Yoho Midtown上榜

元朗區亦有12幢大廈上榜，包括溱柏10座、Yoho Midtown 3座、嘉湖山莊翠湖居3座、文惠苑、采葉庭15座等屋苑中招，亦涉及多條村，包括禮修村、南坑村、新屋村、橫台山新村。

昨日有不少私人屋苑出現確診個案，包括映灣園賞濤軒3座、御龍居 2 座、盈翠半島9座、迎海8座、御龍山11座等；而美孚新邨3期、4期、6期及8期亦連日有個案出現。另有屋邨多座大廈有居民中招，例如逸東邨的福逸樓、謙逸樓、傑逸樓、滿逸樓、寶逸樓、善逸樓及迎逸樓連日來有居民染疫。

此外，新增荔景紀律部隊宿舍2座、樟木頭老人度假中心上榜，而九龍酒店亦出現確診個案。

▼2月12日 沙田水泉澳邨茂泉樓圍封檢測▼



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▼2月12日 港珠澳大橋出現北上人潮▼

