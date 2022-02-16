病逝3歲女童染Omicron　沒有長期病患　近兩周一成患者不足6歲

第五波疫情持續爆發，單日確診個案大幅攀升至4285宗，過去一日內多達9名患者死亡，包括一名入院數日的3歲女童，她本身沒有長期病患，但病情急劇惡化。



醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，分析過去14日的確診個案，17歲以下的患者佔17%，6歲以下的患者佔9%。



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女童確認死於新冠肺炎 無需開死因庭

早前感染新冠病毒的3歲女童，昨晚8:37於兒童醫院不幸離世。何婉霞表示，3歲女童本身沒有長期病患，感染Omicron病毒後，情況急劇惡化。由於確認女童死於新冠肺炎，因此不用交由死因庭審理。她又指，數據顯示打針後將減低嚴重併發症、入院率及死亡率。因此她呼籲家長帶同3歲或以上幼童接種疫苗。

何婉霞提醒每4小時為染疫幼兒量度體溫

何婉霞表示，過去14日的確診病例中，17歲以下的患者佔17%，6歲以下的患者佔9%，現時醫管局醫院將先接收出現嚴重病癥的幼兒及長者。

她又指，較早前收到感染控制建議，幼童及長者若出現輕微發燒症狀，建議每4小時量度體溫。家長需監測並記錄幼童進食及進出洗手間的次數，並留意幼童有沒有出現其他呼吸道感染的症狀，以及其精神狀態。如果幼童出現高燒，但仍然活潑「有講有笑」，相對不必擔心他們。

體溫不下降要特別意留

何婉霞提醒，家長需盡量控制幼童的體溫，為幼童用暖水抹身。她形容，體溫就像海浪般潮退潮漲，但體溫的整體趨勢應該下降。如果幼童持續高燒，即39度以上，服藥及抹身後體溫沒有回落的話，就要特別留意。

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