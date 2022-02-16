新冠肺炎病毒Omicron 單日新增確診人數達4285人（更新至2月16日），facebook群組「淘寶開心share」有網民在淘寶網購了快速測試套裝，以便在家自我測試，收到近300個留言，笑樓主買錯貨，還笑他／她應該淘智商測試套裝……究竟買錯了甚麼？



👉鬼滅之刃遊郭篇結局｜霞柱戀柱下輯參戰 九柱實力排名他公認最強

facebook群組「淘寶開心share」圖片

又係為反而反？淘寶有甚麼問題？原來測試套裝名稱差三個字，效果大不同！

👉Sony LinkBuds真無線藍牙耳機為何會穿窿？一文講解索尼新機4特點

從圖中可見，網民購買的是「肺炎支原體IgG抗體檢測試劑」，跟化驗「新冠病毒快速測試套裝」是兩種完全不同的東西，所以樓主買錯貨，中招也驗不出來。加上根據樓主的po圖，就算買對了測試套裝，也用錯方法！見其相片雖然打了格仔，三個檢測工具仍清楚可見有3大滴血跡。提醒各位，「新冠病毒快速測試套裝」是採用俗稱「撩鼻」的方法採集樣本，就算買了正確的測試套裝，也不用流血。

👉速試Sony金磚二代WM1ZM2｜黑磚二代WM1AM2｜5改良繼承索六萬技術

咁都搞得錯，網民又點睇？

總結，根本上中國禁止人民自行購買新冠肺炎自我快速測試套裝，只能預約上門驗測，那又怎可能在網上買到？香港有大量網店及實體店能購買到COVID-19的快速測試套裝。政府已採購千萬套新冠病毒快速自我測試套裝，推行自願全民快速檢測，相關測試套裝預計今日起陸續到港，相信會愈來愈便宜，詳情可參考以下連結



同場加映：新冠病毒快速測試在家網購攻略

針對新冠肺炎病毒的快速檢測套裝目前已經在網上有售，不用在檢測的同時出門冒著感染的風險聚集；然而經市民連日搶購，各大平台的庫存皆已見底。👉全文在此👉：新冠病毒快速測試在家網購攻略、各平台貨量追蹤（2月15日更新）

👉👉新冠病毒快速測試在家網購攻略、各平台貨量追蹤（2月15日更新）