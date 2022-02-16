同性婚姻未能申公營房屋裁違憲　房委會上訴指改政策影響輪候時間

高等法院近年先後裁定，將同性配偶剔除家庭成員之列的公屋政策，以及同志配偶未能成居屋單位合資格住戶的政策，均屬歧視和違憲。房委會就兩宗司法覆核案提出上訴，上訴庭今(16日)一併處理。房委會一方強調，本港的房屋資源有限，若改變政策，或令異性婚姻輪候資助房屋的時間增加。



兩申請人分別挑戰公屋及居屋政策

就申請公屋案，男申請人Nick Infinger和丈夫在加拿大結婚後，在港以「一般家庭」身份申請公屋，惟答辯人房委會指申請不符「夫婦」定義。

就居屋案件，申請人李亦豪和丈夫在英國結婚後，因房委會不承認同性婚姻，李無法加入丈夫的居屋單位成為住客。該案原由李的丈夫提出司法覆核，但其丈夫去世後，李取替成為申請人。

政策原意為鼓勵生育

代表房委會的律師今陳詞時指，房屋政策的原意包括鼓勵市民生育，組織家庭，再者，本港的房屋資源有限，若改變政策，或令異性伴侶輪候資助房屋的時間增加。

辯方指房委會未提相關數據

律師續指，如接納同性伴配偶申請公屋，會影響異性伴配偶輪候公屋。Nick Infinger的代表律師陳詞時強調，房委會未有提供相關數據，支持其說法。

案件編號：CACV81/2020、CACV362/2021