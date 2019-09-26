【同性婚姻】政府指公屋資源有限　傳統婚姻應受更多保障

男同志不滿與同性配偶未能以「夫婦」方式申請公屋，從而提出司法覆核，房委會的代表今午（26日）陳辭，指政府的公屋資源有限，當政府將某單位分配出去，即意味有輪候者會失去獲分配該單位的機會，同時亦要保障傳統婚姻屬合法目的，所以在分配公屋資源上，傳統婚姻應受到比其他形式婚姻更多的保障。

申請人為Nick Infinger挑戰公屋政策，案件在高等法院審理。(資料圖片)

申請人為Nick Infinger，答辯人為香港房屋委員會。申請人與其配偶均為香港永久居民，並已在加拿大註冊結婚。

房屋政策上應有較多酌情權

代表政府的律師陳詞稱，公屋為重要及珍貴的社會資源，而政府在分配公屋資源時需要考慮社會經濟狀況，當中亦涉及本地專家的意見，最終才由特首簽署決定實行，故房委會在這政策上，應可獲較多酌情權，而法庭應盡量避免干預。

律師又指，由於公屋資源有限，當政府將某單位分配出去，即意味有輪候者會失去獲分配該單位的機會，政府代表強調有關規定並非針對同性伴侶，並沒直接歧視他們。

傳統家庭應受更多保障

政府方又引述在高級入境事務主任梁鎮罡爭取配偶福利一案中，終審法院認同保障一夫一妻的傳統婚姻屬一個合法目的，政府方繼而指出，傳統婚姻應受到比其他形式婚姻更多的保障，再者，在傳統婚姻中，大部份家庭會育有孩子，政府需要優先保障這些家庭的需要。

讓同性伴侶申請會使競爭更激烈

不過，法官質疑，同性伴侶同樣有住屋需求，他們理應可以享有同住的權利，且在現時情況下他們似乎沒有其他方法，令他們可以在公屋同住，惟政府方強調為保障傳統婚姻，政府不得不作出艱難的抉擇，因若允許同性伴侶申請公屋，便會令資源的競爭更為激烈，亦會影響未婚人士的計劃。

案件編號：HCAL2647/2018