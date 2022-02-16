社署有感染個案　關閉4辦事處及2家庭服務中心　直至另行通知

社署今（16日）宣佈， 因應個別辦事處分別出現確診、初步確診及懷疑感染個案，將關閉：觀塘、慈雲山、九龍城及深水埗4間辦事處，直至另行通告。另外，馬頭圍綜合家庭服務中心及啓德綜合家庭服務中心亦會暫時關閉。



社署今（16日）宣佈因應個別辦事處出現確診或初陽個案，將關閉觀塘、慈雲山、九龍城及 深水埗4間辦事處，直至另行通告。（資料圖片）

社署今日（16日）宣佈，由於數個辦事處分別出現確診、初步確診及懷疑感染個案，以下的辦事處須暫時關閉，直至另行通告，分別是：觀塘社會保障辦事處、慈雲山社會保障辦事處、九龍城社會保障辦事處及深水埗社會保障辦事處。另外，九龍城社會保障辦事處同層的馬頭圍綜合家庭服務中心，及啓德綜合家庭服務中心亦會暫時關閉。

位於觀塘社會保障辦事處，涉及一名社會保障助理確診，最後上班日為2月11日；慈雲山社會保障辦事處則涉及一名二級工人的初步確診個案，最近一次上班為14日；至於九龍城社會保障辦事處，一名高級社會保障助理初步確診，最後上班日為10日。三人工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

社署表示上述辦事處已安排為相關地方進行清潔消毒工作，同層的所有社署職員亦會接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。

市民如有查詢，可於辦公時間致電以下服務單位：觀塘社會保障辦事處（電話：2775 1158）；慈雲山社會保障辦事處（電話：2327 5083）；九龍城社會保障辦事處（電話：2760 1679）；馬頭圍綜合家庭服務中心（電話：2760 1347）；啓德綜合家庭服務中心（電話：3997 3931）；及深水埗社會保障辦事處（電話：2725 5658）。

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