疫情︱首名初確議員黃俊碩交樽3日未有報告　病情轉差缺席會議

民建聯會計界立法會議員黃俊碩上周六（12日）新冠病毒快速測試呈陽性，周日再交樣本作覆檢，並進行自我隔離。他今日（16日）在Facebook表示，至今仍未收到確診的消息，不過由昨日起身體情況開始轉差，出現低燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛、多痰的徵狀，而且更失聲，因此未能出席今日的立法會大會視像會議。



黃俊碩病情轉差，未能出席2月16日立法會視像會議。（黃俊碩Facebook）

至今不知道病毒「邊度惹返嚟」 正服用紓緩症狀藥物

黃俊碩稱，他已經服食了一些紓緩上呼吸道感染的藥物，希望身體可以慢慢好轉。他公布他原本準備好在大會發表的講辭，指自己當時發現快速測試呈陽性時都「呆咗一呆」，因為他向來非常注重衞生，除了戴好口罩、定期清潔雙手及保持社交距離外，亦已接種兩劑疫苗，自己也不知道病毒「邊度惹到返嚟」。

黃俊碩說，身邊所有人都做了檢測和自我隔離，其中會計師行同事在快速測試呈陽性，其他人包括立法會黨友和辦事處同事均無染疫。

他說，目前疫情嚴峻，公營醫療系統嚴重超載，他和很多無法入院或入住隔離設施的患者一樣，需要居家自我隔離，由於居住條件尚可，再加上他本身是醫療輔助隊人員，具備一定的衛生防護知識，家中具備一些生命表徵監測工具，例如温度計、血壓計、血氧儀及藥物等，因此他能夠自我監測病情變化，即使身體情況轉差，也不會太過擔憂。

黃俊碩病情轉差，正服用紓緩症狀的藥物。（黃俊碩Facebook）

香港居住環境擠迫 憂患者同住家人面對巨大感染風險

他續指，現時絶大多數被迫在家自我隔離的患者，居住的環境擠迫，未必有獨立房間作隔離，若患者的同住家人中有小孩、孕婦或長者，患者及其同住家人所面對巨大的感染風險及精神壓力，隨時「無病變有病，小病變大病」。

黃俊碩認為，當局開設7間治療輕症患者的專用診所的做法可取，但仍需要解決隔離的問題，特區政府與內地有關部門商討，利用目前的各種資源，例如未入伙的公屋、空置的校舍、大學宿舍等，盡快設立類似內地「方艙醫院」的臨時隔離治療設施，收治所有的輕症患者，而內地的專家在「方艙醫院」治療一眾輕症患者，同時亦可以緩解現時香港醫療人手超出負荷的困境，防止香港醫療體系崩潰。