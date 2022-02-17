家居檢疫大廈︱新增217大廈　深水埗佔最多　李家超住所上榜

新冠病毒疫情嚴峻，周三（16日）新增4,285宗確診，初步確診達7000宗逾，超過1.2萬患者滯留社區。衛生署晚上更新家居檢疫大廈名單，共1,651個住所上榜，當中217幢大廈新上榜，遍佈全港各區，深水埗及元朗分別新增38及36幢大廈，為全港最多。政務司司長李家超因家中外傭確診而被列為密切接觸者，需家居檢疫14日，其住所京士柏帝庭園第二座上榜。



新上榜住宅當中，跑馬地比華利山G座、元朗Grand Yoho第十座於周三上榜；另外青衣已婚警察宿舍 A 座及黃大仙紀律部隊宿舍第二座亦於同日入榜。



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上榜大廈按日增一成

根據衞生防護中心最新的家居檢疫大廈名單，周三共有1,651幢大廈上榜，較周二（15日）多164幢，當中有217個住所新上榜。上述大廈有住戶為密切或次密切接觸者，分別需要家居檢疫隔離14或4日。

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元朗區增36幢大廈 包括Grand Yoho及嘉湖山莊

全港18區均有住宅新入榜，當中深水埗區新增38大廈，成全港最多，當中包括碧海藍天第六座、富昌邨富韻樓及富悅樓、元州邨元智樓、元泰樓及元慧樓等；而元朗區亦新增36幢大廈入榜，當中包括Grand Yoho 第十座、嘉湖山莊賞湖居第四座及第五座、天瑞邨瑞豐樓及瑞業樓等。

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其次為沙田區，新增22幢大廈入榜，當中包括新港城 Q 座、天宇海 T1A、愉田苑愉瑞閣及愉逸閣等。另外黃大仙區新增17幢大廈，包括黃大仙紀律部隊宿舍第二座；葵青區新增16幢大廈，包括青衣已婚警察宿舍 A 座。

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帝庭園第二座上榜料為李家超住所

政務司司長李家超因家中外傭確診而被列為密切接觸者，需家居檢疫14日，他未有搬入政務司司長官邸，根據過往報道及資料，他居於京士柏帝庭園第二座，該豪宅剛上榜，檢疫期至本月28日。