強制檢測｜28幢上榜　 中產屋苑港灣豪庭、新都城都會豪庭各一座

確診數字持續上升，周三（16日）確診數字更突破4,000宗，初步確診達7,000宗。食物及衞生局晚上發出強制檢測公布，有28幢大廈納入名單。



上榜主要是公屋，中產樓則有大角咀港灣豪庭、將軍澳新都城都會豪庭4座及馬鞍山雲海松海臺1座。當中深水埗大南街、長沙灣區一帶最多，7處地方需要納入強檢。



▼2月16日新增的28座強制檢測大廈▼



深水埗、長沙灣共7幢上榜 包括多幢屋邨大廈

強制檢測公告列明，任何人於本月3日至16日曾身處指定28個指明地方之一超過兩小時，必須接受核酸檢測。

其中九龍區以深水埗、長沙灣一帶最多，包括：深水埗宇宙大廈、大南街 260-262 號、大南街 276-278 號、富昌邨富萊樓、埗南昌邨昌逸樓、長沙灣元州邨元豐樓、長沙灣邨長欣樓等。

另外，鑽石山鳳德邨紫鳳樓、慈雲山慈樂邨樂誠樓、石硤尾石硤尾邨 20 座、旺角月圓大廈、旺角甘芳街25-27號、油麻地新填地街153-155號、大角咀海角樓及港灣豪庭1座等大廈，亦出現確診者需納入強檢範圍。觀塘區方面，牛頭角樂華南邨安華樓、藍田安田邨安麗樓、觀塘花園大廈燕子樓上榜。

花園大廈燕子樓被納入強檢名單内。（資料圖片）

沙田區共五座大廈上榜 包括碩門邨喜碩樓

新界方面，將軍澳新都城都會豪庭 4座、馬鞍山雲海松海臺亦榜上有名。沙田區屬新界代表最多，其中有：火炭旭禾苑、碩門邨喜碩樓、沙角邨綠鷺樓、馬鞍山錦英苑錦順閣等大廈。

另外，東涌滿東邨滿和樓，天水圍天瑞邨瑞滿樓、屯門田景邨田樂樓及海翠花園 6 座亦上榜。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至2月17日）▼



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石硤尾邨、天水圍區域污水檢測呈陽性

另外，政府為跟進深水埗、沙田及元朗的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將周四起陸續向多區的住戶、清潔工及物業管理員工，派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉及地點包括︰

．石硤尾邨服務設施大樓（香港基督教循道衛理聯合教會循道衛理楊震社會服務處深水埗護養院暨日間護理服務、保良局深水埗綜合復康中心、鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心及香港中華基督教青年會石硤尾會所）



此外，民政事務署亦向以下地區工作的清潔工及物業管理員工，派發快速測試套裝，並呼籲該批有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療。涉及地點包括︰

．石硤尾邨

．水泉澳邨

．天盛苑

．屏欣苑



▼2月16日 博愛醫院露天等候區等待入院▼

